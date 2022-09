Abschuss Bei der Bündner Hochjagd wurde ein Wolf erlegt Auf dem Gemeindegebiet von Klosters wurde am Samstag eine Wölfin erlegt. Der Abschuss war vom Kanton bewilligt. Zuvor war es auf den umliegenden Alpen zu zahlreichen Nutztierrissen gekommen.

Der Wolf war seit dem 1. September zum Abschuss freigegeben, konnte aber erst am Samstag erlegt werden. (Symbolbild) Keystone

Der Abschuss sei in dem vom Kanton freigegebenen Abschussperimeter erfolgt, meldete das Bündner Amt für Jagd und Fischerei am Montag. Es hatte den Abschuss nach zahlreichen Rissen von Nutztieren auf verschiedenen Alpen in Klosters am 1. September verfügt. Zusätzlich zu den Mitarbeitenden des Amtes erhielten auch speziell bezeichnete, ortskundige Jagdberechtigte die Erlaubnis für die Wolfsjagd.

Diese sei schwierig und zeitintensiv, heisst es in der Mitteilung weiter. Das abgeschossene Tier, ein Weibchen, wird nun für eine pathologische Untersuchung an das Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin in Bern überführt. Ein zweiter Wolf im Gebiet wird von der Wildhut überwacht. (wap)