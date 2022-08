Abgang Jetzt verlässt auch eine bekannte Radio-Stimme das SRF Eveline Kobler, die Leiterin der Wirtschaftsredaktion von Radio SRF, verlässt das Unternehmen und wechselt in die Privatwirtschaft. Mit Kobler mehren sich die Abgänge beim Radio.

Die Wirtschaftsjournalistin Eveline Kobler arbeitet seit 15 Jahren bei Radio SRF, unter anderem auch als Moderatorin der «Samstagsrundschau». ho/SRF

Eveline Koblers Stimme ist bekannt auf Radio SRF: Ob in den Nachrichten oder den Flagschiff-Sendungen «Rendez-Vous» und «Echo der Zeit» berichtete Kobler in den letzten 15 Jahren über das Wirtschaftsgeschehen, zuletzt als Leiterin der Wirtschaftsredaktion und Teil des Moderationsteams der «Samstagsrundschau». Per Ende Jahr wird sie SRF jedoch verlassen, wie einer Mitteilung des Unternehmens vom Donnerstag zu entnehmen ist.

Die 45-Jährige wird bei der Swiss Life die Unternehmekommunikation leiten. Sie habe bei SRF «äusserst spannende Jahre» erlebt und es sei ihre eine Freude gewesen, die Wirtschaftsredaktion zu leiten. «Nun ergreife ich beruflich eine einmalige Chance ausserhalb von SRF», wird sie in der Mitteilung zitiert. SRF bedauere den Weggang sehr und bedanke sich bei Kobler für die Arbeit, heisst es weiter.

Radio und TV von prominenten Abgängen betroffen

Seit einigen Jahren häufen sich die Abgänge profilierter Journalistinnen und Journalisten bei SRF. Vor allem im TV-Bereich sorgten die Abgänge für Aufsehen, in jüngster Zeit etwa die der Sport-Kommentatoren Jann Billeter und Stefan Bürer. Und erst kürzlich hängten Franz Fischlin und Daniela Milanese ihre Moderationsjobs an den Nagel.

Doch auch das Radio scheint je länger desto mehr von prominenten Abgängen betroffen zu sein. Im März dieses Jahres hatten etwa die Produzenten der Sendung «Tagesgespräch», Barbara Peter und Marc Lehmann, gekündigt. Als Grund gaben sie persönliche Wünsche aber auch SRF-interne Umstrukturierungen und Sparmassnahmen an. Weitere profilierte Journalistinnen wie die Priscilla Imboden und Nicoletta Cimmino verliessen SRF 2021. (gb)