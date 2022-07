Stausaison am Gotthard hat begonnen: Schon 5 Kilometer ist die Blechschlange lang

Ab in den Süden

Erste Kantone haben bereits Sommerferien. Neben Freudensprüngen bei Kindern merkt man dies auch immer am Stau am Gotthard: Dort brauchte es am Samstagmorgen bereits viel Geduld.