37-jähriger Schweizer in Haft Zürcher Fahnder schliessen pädokriminelle Plattformen im Darknet Die Zürcher Behörden haben im Darknet zwei pädokriminelle Plattformen mit über 20'000 Mitgliedern geschlossen. Deren Betreiber sitzt bereits seit Frühling in Haft.

Zürcher Ermittler haben im Darknet zwei pädokriminelle Plattformen geschlossen. Über 20'000 Nutzer waren dafür registriert. (Symbolbild) HO/Kapo SG

Im Rahmen einer gemeinsamen Aktion haben die zuständige Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Zürich vor wenigen Tagen Zugriff auf zwei Plattformen im Darknet mit pädokriminellen Inhalten erhalten. Am Mittwoch wurden diese vom Netz genommen, wie die Behörden gleichentags in einer Mitteilung schreiben. Der Betreiber der Plattformen im versteckten Teil des Internets ist bereits im vergangenen Frühjahr verhaftet worden. Der 37-jährige Schweizer befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Im Zuge der Ermittlungen hätten nach der Verhaftung des Beschuldigten auch bereits mehrere Personen identifiziert werden können, die im Verdacht stehen, auf den Plattformen strafbare Handlungen begangen zu haben. Die ermittelten Informationen würden zur weiteren Bearbeitung an die entsprechenden Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet, heisst es dazu lediglich in der Mitteilung. Zuletzt sollen die beiden Plattformen, die sich je um Buben und Mädchen handelten, mehr als 20'000 registrierte Mitglieder gezählt haben. Sie existierten mindestens bereits seit 2017.

«Die Angebote wurden international genutzt und waren in mehrere Bereiche unterteilt», schreiben Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei. Neben einem allgemein zugänglichen Blogbereich existierte demnach jeweils auch ein Forenbereich exklusiv für registrierte Mitglieder. Zudem bestand für registrierte Nutzer die Möglichkeit für den Austausch privater Direktnachrichten. «Beide dieser nicht öffentlich zugänglichen Kanäle wurden zum Austausch strafbarer Inhalte genutzt», so die Behörden. (sat)