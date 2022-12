2 Festnahmen 18-Jähriger wird in Zürcher Lokal angeschossen Mit Pistole hantiert: Einem jungen Mann wurde in einem Lokal in Zürich-Oerlikon ins Bein geschossen. Die Polizei hat zwei Personen festgenommen.

Die Zürcher Stadtpolizei erhielt am Dienstag kurz vor 23.30 Uhr eine Meldung, dass in einem Lokal in Zürich-Oerlikon ein Mann durch einen Schuss verletzt worden sei. Vor Ort fanden die Polizisten einen 18-jährigen Schweizer, der am Bein verletzt war. Er wurde ins Spital gebracht, wie die Stadtpolizei am Mittwoch mitteilte.

Erste Abklärungen haben ergeben, dass sich davor mehrere Personen im Lokal aufhielten. Eine davon brachte eine Faustfeuerwaffe mit. Als mit der Waffe «hantiert» wurde, kam es aus noch ungeklärten Gründen zur Schussabgabe, wie es weiter heisst. Der Schuss traf den Mann am Bein.

Die Polizei hat einen 18- und 19-jährigen Schweizer festgenommen und die Pistole sichergestellt. Nun werden die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen übernehmen. (abi)