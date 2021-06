1. August Covid-Zertifikat kommt beim Buure-Zmorge zum Einsatz Der 1. August-Brunch auf dem Bauernhof findet dieses Jahr wieder statt. Die positive Covid-Entwicklung und die vorgesehenen Öffnungsschritte erlaubten dies, so der Bauernverband.

Rösti nur mit QR-Code: Ohne Covid-Zertifikat dürfen Bauernbetriebe höchstens 250 Personen bewirten. (Symbolbild) Keystone

Der Schweizerische Bauernverband (SBV) hat entschieden, den traditionellen 1. August-Brunch unter Berücksichtigung der BAG-Vorschriften wie Hygienemassnahmen und Schutzvorkehrungen durchzuführen. Dies teilte der SBV am Freitag mit. Die niedrigen Fallzahlen und Hospitalisierungen und die vom Bundesrat in Vernehmlassung geschickten Öffnungsschritte erlaubten die Durchführung der Buure-Zmorge, so der SBV.

Die maximale Personenzahl werde dabei vom Covid-Zertifikat abhängig sein. Wer das Zertifikat beim Buure-Zmorge nicht einsetzen will, darf gemäss den vorgesehenen Öffnungsschritten maximal 250 Personen bewirten. In den nächsten Tagen werde der SBV dafür ein Schutzkonzept erstellen, so die Mitteilung. (wap)