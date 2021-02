WM-RIESENSLALOM Gut-Behrami und Gisin bewahren sich Medaillenchancen – dominante US-Frauen Lara Gut-Behrami beendet den 1. Lauf des Riesenslaloms als Dritte, Michelle Gisin fährt auf Zwischenrang 5. Mit Mikaela Shiffrin und Nina O'Brien sind zwei Amerikanerinnen die Gejagten.

Lara Gut-Behrami gelingt im 1. Lauf des Riesenslaloms die drittbeste Zeit aller Teilnehmerinnen. Keystone

Alle gegen Marta Bassino. So lautete die Losung vor dem Riesenslalom an der Weltmeisterschaft in Cortina d’Ampezzo. Die Italienerin dominiert die Disziplin in dieser Weltcup-Saison, vier der sechs Rennen gewann sie. Am Dienstag beruhigte sie zudem die Gemüter ihres Heimatlandes und sicherte sich die erste italienische Goldmedaille an dieser WM.

Die grosse Favoritin aber enttäuscht im 1. Lauf dieses Riesenslaloms. Bassino fährt merkwürdig fehlerhaft und unsicher, muss oft korrigieren und verliert wertvolle Sekunden. Am Ende springt für die 24-Jährige nur Zwischenrang 15 heraus.

Ins Rampenlicht treten andere. Lara Gut-Behrami etwa, die mit dem Selbstverständnis einer Weltmeisterin auftritt. Am Start noch etwas zögerlich, gelingt es der Tessinerin im Mittelabschnitt vortrefflich, einen Vorsprung auf ihre Konkurrentinnen herauszufahren. Für den Platz zuoberst aber reicht es nicht. Zum einen, weil Mikaela Shiffrin den 1. Lauf in gewohnter Art und Weise dominiert. Die Amerikanerin, eben erst zur Kombinations-Weltmeisterin gekürt, erwischt nicht den besten Start, dann aber dreht sie mächtig auf, fährt nahezu makellos und wie im Fluss. Die Belohnung: Platz 1.

O'Brien macht es ihrer Teamkollegin einfach nach

Zum anderen muss Gut-Behrami mit Zwischenrang 3 (+ 0.08) Vorlieb nehmen, weil Nina O'Brien mit einer mittelgrossen Überraschung aufwartet. Die Amerikanerin spiegelt Shiffrins Fahrt fast eins zu eins und klassiert sich mit mickrigen zwei Hundertstel Rückstand auf Platz 2. Shiffrin, O'Brien und Gut-Behrami dürften dank formidablen Läufen beste Chancen auf Edelmetall besitzen. Selbiges gilt für die Österreicherin Katharina Liensberger, die auf Rang 4 abschliesst.

Doch auch Michelle Gisin kann sich berechtigte Hoffnungen auf eine Medaille machen. Die 27-Jährige setzt in ihrer Fahrt voll auf Speed, wählt enge Linien und hohes Risiko und wird für ihre Strategie mit dem 5. Platz (+ 0.34) belohnt. Für zwei andere Schweizerinnen läuft es weniger gut: Wendy Holdener wird 13. (+1.25), Corinne Suter schliesst auf Zwischenrang 18 (+2.04) ab.

Schlug sich auf der eisigen Piste gut: Michelle Gisin fährt mit Mut zum Risiko auf Rang 5 im 1. Lauf. Keystone

Die Entscheidung im Riesenslalom fällt ab 13.30 Uhr.

Update folgt ...