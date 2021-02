WM-RIESENSLALOM Favorit Odermatt flucht: Gleich drei Schweizer scheiden aus, nur noch Meillard dabei – Pinturault dominiert Es ist nicht der Tag des Schweizer Teams: Mitfavorit Marco Odermatt rutscht im 1. Lauf weg, ebenso wie Gino Caviezel und Justin Murisier. Loïc Meillard bewahrt sich die Medaillenhoffnung mit Zwischenrang 5.

Ein enttäuschter Marco Odermatt entledigt sich des Helms, nachdem er in seiner Lieblingsdisziplin frühzeitig ausscheidet. Freshfocus

Den Riesenslalom als Lieblingsdisziplin des Marco Odermatt zu bezeichnen, scheint nicht übertrieben. Einen Weltcup-Sieg holte er in dieser Saison, ein zweiter und zwei dritte Ränge gesellen sich dazu, einmal wurde er Vierter. Wieso also sollte es nicht auch an den Weltmeisterschaften in Cortina d’Ampezzo mit einer Medaille klappen?

Der Freitag allerdings wird für Odermatt zum bislang bittersten Tag in dieser Saison. Der 23-Jährige eröffnet den 1. Lauf, mit Elan und der Gewissheit, es im Riesenslalom drauf zu haben, geht er in die Kurven. Doch dann passiert es: Im Mittelteil verschätzt sich der Nidwaldner, er rutscht aus und muss seine Medaillenhoffnung frühzeitig begraben. Das Fluchwort, aus tiefster Kehle herausgepresst, es ist über die TV-Mikrofone deutlich zu vernehmen. Die Weltmeisterschaften enden für Odermatt im Frust.

Als «grösste Enttäuschung in meiner Karriere» bezeichnet Odermatt seinen gescheiterten Lauf im Nachgang. Er sei nicht so reingekommen ins Rennen, sagt er, er habe probiert zu pushen, an Stellen, an denen er besser nicht gepusht hätte. «Ich bin sehr, sehr enttäuscht», sagt Odermatt noch einmal.

Auch Caviezel und Murisier frühzeitig out

Odermatt indes ist nicht der einzige Schweizer, der die Piste mit schüttelndem Kopf verlässt. Auch Justin Murisier und Gino Caviezel rutschen weg und können im 2. Lauf beim Kampf um die Podestplätze nicht mehr mittun.

Deutlich besser läuft es Loïc Meillard. Der Romand, in den Dolomiten schon zweimal mit Edelmetall belohnt, absolviert einen soliden Lauf, der Zwischenrang 5 wert ist.

Solide Leistung: Loïc Meillard hat mit seinem 5. Zwischenrang noch alle Chancen auf eine Medaille. Freshfocus

Das Resultat aber, es ist mit Vorsicht zu geniessen. Dies, weil Alexis Pinturault die Konkurrenz im 1. Lauf deklassiert. 1,25 Sekunden Rückstand hat Meillard auf den Franzosen, es ist eine massive Hypothek. Legt Pinturault nur einen ähnlich guten 2. Lauf hin, wird ihn Meillard kaum abfangen können. Realistischer ist es wohl, dass Meillard den Italiener De Aliprandi, den Deutschen Schmid oder den Franzosen Faivre einholt, die vor ihm klassiert sind.

Die Entscheidung im Riesenslalom fällt am Nachmittag ab 13.30 Uhr.

Update folgt ...