WELTCUP-FINAL Wendy Holdener in Lenzerheide positiv auf Corona getestet Die Schwyzerin und ihr Trainer sind beim Weltcup-Final positiv auf Covid-19 getestet worden. Aus dem Schweizer Team sind laut Swiss-Ski keine weiteren Athleten betroffen.

Wendy Holdener und ihrem Trainer Klaus Mayrhofer gehe es laut dem Schweizer Skiverband gut. Pontus Lundahl/Tt / AP

(frh) Wendy Holdener und ihr Trainer Klaus Mayrhofer sind am Donnerstag bei den offiziellen Corona-Schnelltests in Lenzerheide positiv auf Corona getestet worden. Das teilt Swiss-Ski am Abend mit. Beiden soll es laut der Mitteilung gut gehen. Holdener Und Mayrhofer befänden sich in Isolation und hätten am Abend zur Nachkontrolle einen PCR-Tests gemacht, dessen Resultat am Freitagvormittag erwartet wird.

Es seien keine weiteren Mitglieder des Schweizer Teams beim Weltcup-Final positiv getestet worden, schreibt Swiss-Ski weiter. In Lenzerheide sind für den Freitag der Team-Event, am Samstag die Riesenslaloms und am Sonntag die Slaloms terminiert.