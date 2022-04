Vorschlag der Swiss Football League Die Super League soll auf 12 Mannschaften aufgestockt werden Ab der Saison 2023 sollen in der Super League 12 statt wie bisher 10 Mannschaften spielen. Zudem wird noch am Modus geschraubt.

Künftig soll in einem Play-off-Modus um den Titel in der Schweizer Meisterschaft gespielt werden. freshfocus

Die Super League soll ab 2023 in einem neuen Kleid erstrahlen: Gemäss Communiqué der Swiss Football League (SFL) soll sich eine Mehrheit der 20 SFL-Klubs aus der Super- und Challenge League für eine Erhöhung der höchsten Schweizer Liga auf 12 Klubs ausgesprochen haben. Bei der ausserordentlichen Generalversammlung am 20. Mai wird darüber abgestimmt.

Die kommende Spielzeit würde als Übergangssaison fungieren, in der es keinen direkten Absteiger in die Challenge League geben soll. Vorgesehen wäre einzig eine Barrage zwischen dem 10. der Super League und dem 3. der Challenge League.

Auch am Modus wird geschraubt. Das SFL-Komitee schlägt dazu ein dreistufiges Modell vor. In der ersten Phase sollen die 12 Klubs eine Qualifikationsrunde mit Hin- und Rückspiel bestreiten (22 Runden). Anschliessend soll die Tabelle in zwei Hälften geteilt werden, eine Punkteteilung wird nicht vorgeschlagen. Die jeweils sechs Klubs in den beiden Gruppen würden in einer zweiten Phase erneut ein Hin- und Rückspiel gegeneinander austragen (10 Runden).

Play-offs versprechen mehr Spannung

Nach total 32 Runden für alle Klubs steht in einer dritten Phase ein Modell mit Play-offs zur Diskussion: ein Play-off um den Meistertitel zwischen dem Erst- und Zweitplatzierten. Play-offs für die europäischen Startplätze, an welchen die 8 Klubs zwischen Rang 3 und Rang 10 teilnehmen würden, und wie bisher eine Barrage zwischen dem Zweitletzten der Super League und dem Zweiten der Challenge League. Der letztplatzierte Klub der Super League würde nach 32 Runden direkt in die Challenge League absteigen. Die detaillierte Ausgestaltung dieser dritten Phase soll in den kommenden Wochen erfolgen.

In der zweithöchsten Liga soll es vorderhand zu keinen Anpassungen kommen. Heisst: Die Liga würde weiterhin aus 10 Klubs bestehen. Neben der Annahme an der Generalversammlung bräuchte die Anpassung auch die Zustimmung des Verbandrats des Schweizerischen Fussballverbandes. (gav)