Slalom Madonna di Campiglio Schweizer enttäuschen nach 1. Lauf – Noël mit klarer Führung Der Franzose Clement Noël fährt im 1. Lauf des spektakulären Nachtslaloms der Konkurrenz davon. Den Schweizern läuft es nicht nach Wunsch. Nur Luca Aerni klassiert sich in den Top 10.

Daniel Yule konnte den Slalom in Madonna di Campiglio bereits zweimal gewinnen. Am Mittwochabend läuft es gar nicht nach Wunsch. Er verpasst den 2. Durchgang. Gabriele Facciotti / AP

An den spektakulären Slalom-Lauf im italienischen Madonna di Campiglio haben die Schweizer Stangen-Künstler beste Erinnerungen. Zweimal konnte Daniel Yule im Trentino gewinnen. Für Luca Aerni resultierte 2017 ein zweiter Rang.

Nach dem 1. Lauf stehen die Zeichen für einen erneuten Schweizer Erfolg schlecht. Aerni liegt als bester Schweizer auf dem 8. Rang. Auf das Treppchen fehlen 68 Hundertstel. Das ist für den 28-Jährigen mit einer Glanzleistung im 2. Lauf aufzuholen. Ein Patzer bei der Einfahrt in den Steilhang kostete ihn eine noch bessere Ausgangsposition.

Noël eine Klasse für sich

Wie bereits im ersten Slalom-Rennen der Saison in Val-d’Isère führt der Triumph im 2. Lauf über den Franzosen Clément Noël. Der 24-Jährige zauberte einen weiteren Traumlauf in den Schnee, distanzierte den zweitplatzierten Norweger Sebastian Foss-Solevaag um 0,53 Sekunden.

Und wie lief es den zweifachen Madonna-Sieger Yule? Der Walliser musste lange um eine Teilnahme in den zweiten Durchgang zittern, verpasste diesen schlussendlich als 36. Eine riesige Enttäuschung für den 28-Jährigen. «Ich habe mich runtergekämpft, aber nicht schnell. Der Start war okay, dann habe ich den Rhythmus verloren», so Yule gegenüber «SRF.»

Ramon Zenhäusern liegt mit einem Zeitverlust von 1,64 Sekunden als zweitbester Schweizer auf dem 13. Rang. Mit Loïc Meillard qualifizierte sich ein weiterer Schweizer hauchdünn für die Entschiedung. Der Neuenburger fuhr auf den 29. Rang. Tanguy Nef fädelte wie auch schon in Frankreich ein und schied aus. (gav)