Triathlon «Was für ein Tag!»: Wiedererstarkte Daniela Ryf feiert fünften Ironman-Weltmeistertitel Die 34-Jährige triumphiert im US-Bundesstaat Utah – und findet nach einer schwierigen Zeit zurück zum Erfolg.

Daniela Ryf, hier im vergangenen Jahr beim Ironman in Thun zu sehen, ist zum fünften Mal Ironman-Weltmeisterin. Keystone

Sie kann es noch – und wie: Die Schweizer Triathletin Daniela Ryf ist zum fünften Mal Ironman-Weltmeisterin. Die 34-Jährige triumphierte am Samstagabend in St. George im US-Bundesstaat Utah. Die Solothurnerin wusste vor allem beim Radfahren zu reüssieren und setzte sich in insgesamt 8:34:59 Stunden, mit 8:50 Minuten Vorsprung vor der Britin Kat Matthews, durch.

Ihren abschliessenden Marathon beendete Ryf in unter drei Stunden. Die letzten zehn Kilometer seien so brutal gewesen, «ich hätte mich am liebsten hingelegt», befand die Schweizerin kurz nach dem Wettkampf. «Doch dieser Zieleinlauf vor so vielen Fans und vor meinem Team, das mich auch in den schwierigen Monaten trug, war grossartig. Was für ein Tag!»

Gesundheitliche Probleme und Selbstzweifel

«Zweieinhalb Jahre mussten wir warten, nun bin ich so glücklich», jubilierte die strahlende Siegerin im Zielbereich. Für Ryf kommt dem Triumph eine spezielle Bedeutung zu. 2018 hatte die Schweizerin den letzten ihrer vier aufeinanderfolgenden WM-Titel eingeheimst, im Jahr darauf machten ihr Magenprobleme sämtliche Ambitionen auf eine Titelverteidigung zunichte.

2020 und 2021 fielen die Wettkämpfe der Corona-Pandemie zum Opfer – eine schmerzhafte Wartezeit für Ryf, die sich überdies mit gesundheitlichen Beschwerden und zunehmenden Selbstzweifeln herumschlagen musste. In der vergangenen Saison sah sie sich zu grundlegenden Veränderungen veranlasst, trennte sich von ihrem langjährigen Erfolgstrainer Brett Sutton und erlegte sich eine wochenlange Sportpause auf. Offenkundig mit Erfolg.

Bei den Männern sicherte sich derweil der Norweger Kristian Blummenfelt den Weltmeistertitel. Der Ironman in St. George fand als Ersatz für die ausgefallene WM 2021 statt. Die kommende WM im Oktober dieses Jahres steigt wieder regulär auf Hawaii.