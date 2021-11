Billie Jean King Cup Traum geplatzt! Schweizerinnen verlieren den Final gegen die Russinnen und verpassen den Coup Die Schweizer Tennisfrauen verlieren den Final beim Billie Jean King Cup. Die Russinnen sind für Belinda Bencic und Jil Teichmann zu stark. Die Krönung einer tollen Woche bleibt aus.

Die Vollendung blieb aus. Am Ende flossen Tränen. Nach einer starken Tennis-Woche in Prag unterliegen die Schweizerinnen im Finale des Billie Jean King Cup den Russinnen. Sowohl Jil Teichmann als auch Belinda Bencic verloren am Samstag beide Einzel. Der erhoffte Triumph, die Krönung mit dem ersten Titel für die Schweiz, blieb aus.

«Wir sind hierhergekommen um zu gewinnen. Wir holen uns das», meinte eine vor Selbstbewusstsein strotzende Jil Teichmann nach dem souveränen Finaleinzug am Freitag. Dass die Aufgabe gegen die favorisierten Russinnen eine durchaus delikate Angelegenheit werden könnte, schien das Schweizer Team vor dem Duell vorerst nicht zu beunruhigen.

Erstes Einzel mit Teichmann

Das Finalduell eröffnete, wie tags zuvor, Jil Teichmann (WTA 39). Im Gegensatz zur Halbfinalpartie gestaltete sich das Match gegen Daria Kasatkina (WTA 28) ungemein schwieriger. Die 24-Jährige startete nervös in die Partie, ungewohnte Fehler schlichen sich ein, die Leichtigkeit schien wie weggeblasen. Teichmann sah zu Beginn kein Land. Die Russin zog auf 5:0 davon. Doch die Schweizerin konnte ihre Baisse stoppen, realisierte ein Break und brachte ihrerseits ihr Aufschlaggame durch. Trotzdem musste sie Satz Nr. 1 wenig später mit 2:6 abgeben. Doch: Sie war in der Partie angekommen, die Nervosität abgelegt, der Mut zurück.

Sah sich mit viel Gegenwehr konfrontiert: Jil Teichmann. Keystone

Im zweiten Satz duellierten sich die beiden 24-Jährigen auf Augenhöhe. Ein enger Fight bekamen die zahlreichen Schweizer Fans inzwischen in der Arena zu Prag zu sehen. Teichmann spielte variabler. Beim Stand von 3:3 folgte das erste Break, es ging an Kasatkina. Doch Teichmann reagierte, schaffte das Re-Break. Die Partie war inzwischen kaum mehr an Spannung zu überbieten. Die Russin steckte nicht auf, servierte clever, nahm Tempo aus ihren Aufschlägen, und kam so zum Erfolg. Am Ende lag das Momentum auf Seiten der Russin. Kasatkina behielt in den entscheidenden Momenten die Oberhand. Letztlich musste sich Teichmann 4:6 geschlagen geben. Der Auftaktsieg Kasatkinas ging in Ordnung.

Zweites Einzel mit Bencic

Für Belinda Bencic (WTA 17) hiess es also, die Partie zu gewinnen, um im Doppel den Titel noch herbeiführen zu können. Die Russinnen wählten eine ungewohnte, ja grenzwertige Taktik. Kurz vor Spielbeginn entschied man, das Aufgebot umzustellen. So spielte nicht Anastasia Pawljutschenkowa (WTA 12) gegen die Ostschweizerin, sondern Liudmila Samsonova (WTA 40). Pawljutschenkowa sei am Knie verletzt, hiess es. Ob dem so war, blieb das Geheimnis der Russinnen. Legitim war es, doch nicht alltäglich. Samsonova gewann in jüngerer Vergangenheit zwei Duelle gegen Bencic. Gut möglich, dass Trainer Igor Andreev diese Grauzone zu Nutze machen wollte.

Doch Taktik hin, Taktik her, die Wahrheit liegt bekanntlich auf dem Platz. Und Bencic liess sich davon nicht beirren. Die 24-Jährige startete konzentriert in die Partie, welche zu Beginn ausgeglichen war. Lange Bälle zeichneten das Bild im ersten Durchgang. Beim Stand von 4:3 aus Schweizer Sicht, bot sich die Chance auf das Break. Und Bencic nutzte diese. Der erste Satz war in trockenen Tüchern – 6:4.

Fand gegen die Russin kein Mittel: Belinda Bencic. Keystone

Auch der zweite Satz zwischen der Schweizerin und der Russin war eine enge Angelegenheit. Wie im ersten Umgang gelang das entscheidende Break zu Satzmitte. Diesmal für Samsonova. Und wie davor, war auch jenes entscheidend. Die Russin sicherte sich den zweiten Satz mit 6:3.

Es folgte der dritte und entscheidende Satz. In welchem Bencic auf Anhieb gebreakt wurde. Die Ostschweizerin stand mit dem Rücken zur Wand. Bei 0:2 und 0:30 schien der Abend gelaufen, der Traum geplatzt. Doch Bencic manövrierte sich aus der Bredouille. Sie wendete und gewann das Game. Das zweite Aufschlagspiel der Russin avancierte zum Hitchcock. Beide hatten mehrfach Spielbälle, Bencic schnupperte am Re-Break, die Russin zog den Kopf abermals aus der Schlinge. Auch in der Folge hatte Bencic die Möglichkeit, mit einem Break zurück in die Partie zu finden. Doch es wollte nicht sein. Die Russin zeigte sich nervenstark. In den entscheidenden Momenten behielt sie die Oberhand. Nach 2 Stunden und 22 Minuten war es soweit. Die Russin verwertete den ersten Matchball. Auch das zweite Einzel und damit das Endspiel gingen verloren.

Damit ist der Traum vom ganz grossen Coup geplatzt. Letztmals standen die Schweizerinnen 1998 im Final. Auch damals blieb der Titel für Martina Hingis und Patty Schnyder verwehrt. Doch die Woche hat gezeigt: Um das Schweizer Frauentennis muss man sich keine Sorgen machen. Die Breite an der Weltspitze ist da. Und dies macht Lust nach mehr.