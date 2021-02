Tennis Stanislas Wawrinka holt ersten Sieg am Australian Open Der Schweizer Stanislas Wawrinka gewinnt das Spiel am ersten Tag des Australian Open gegen den Portugiesen Pedro Sousa in drei Sätzen.

Stan Wawrinka ist gut gestartet. Keystone

(gb) In der Nacht auf Montag ist in Melbourne der Australian Open gestartet. In der ersten Runde hat der Westschweizer Wawrinka seinen portugiesischen Kontrahenten Sousa in drei Sätzen bezwungen, mit 6:3, 6:2 und 6:4.

Der Match dauerte eine knappe Stunde. Dank dem Sieg steht Wawrinka in der zweiten Runde des Turniers.