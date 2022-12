Krieg in der Ukraine Dank Swiss Cycling: 13 ukrainischen Junioren-Radsportlern gelingt Flucht in die Schweiz Auf eine spontane Hilfsanfrage reagiert Swiss Cycling rasch und bringt 13 ukrainische Nachwuchssportler in die Schweiz. Der Geschäftsführer persönlich holt die Flüchtlinge an der polnisch-ukrainischen Grenze ab.

Exklusiv für Abonnenten

Swiss-Cycling-Geschäftsführer Thomas Peter nimmt in der polnischen Stadt Lublin die ukrainischen Nachwuchsathleten in Empfang. Swiss Cycling

Das Aufwachen am vergangenen Donnerstag ist besonders schmerzvoll. Auf einen Schlag verändert sich die Welt von einem Tag auf den anderen. Der russische Präsident Wladimir Putin überfällt die Ukraine, erklärt dem Nachbarstaat den Krieg. Das Schicksal von Millionen von Menschen steht auf dem Spiel. Viele Betroffene ergreifen die Flucht, versuchen das Land zu verlassen, um sich zu retten. Unter den Flüchtlingen befinden sich auch etliche Sportler.

So auch sechs Athletinnen und sieben Athleten aus dem ukrainischen Junioren-Nationalteam der Bahnradrennfahrer. Die Nachwuchsathleten weilen bei Ausbruch des Krieges in einem Trainingslager in der Westukraine. Auf der verzweifelten Suche nach einer Lösung greift ein ukrainischer Trainer zum Hörer. Dieser bittet den Geschäftsführer von Swiss Cycling, Thomas Peter, um Unterstützung.

Der 42-jährige Schweizer zögert nicht lange und gibt eine Zusage. «Als wir am Montagvormittag angefragt wurden, ob wir die Juniorinnen und Junioren abholen und in die Schweiz bringen können, war für uns sofort klar, dass wir das tun werden», so Thomas Peter gegenüber CH Media. Zusammen mit drei weiteren Mitarbeitern von Swiss Cycling bricht der Geschäftsführer mit zwei Bussen auf. Das Ziel: Lublin. Eine Stadt im Südosten Polens, nur wenige Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

Zu Fuss über die Grenze

In der Zwischenzeit passieren die Nachwuchsathleten per pedes die Grenze, können das Kriegsgebiet hinter sich lassen und werden in einer Notunterkunft eines polnischen Trainerkollegen in Sicherheit gebracht. Hinter sich lassen müssen sie aber auch ihre Familien, die allesamt in der Ostukraine beheimatet sind. Ein Landesteil, in dem derzeit heftige Gefechte geführt werden. Die Jugendlichen sehen ihre Familie zuletzt vor der Abreise ins Trainingslager. Zu jenem Zeitpunkt, als die Welt noch eine andere ist.

Viele der Mädchen und Buben wissen nicht, wie es ihren Angehörigen geht. Eine äusserst bedrückende Situation für die Jugendlichen. Nach einer rund 20-stündigen Anfahrt erreicht der Geschäftsführer des Schweizer Verbands mit seiner Equipe den Zielort und trifft dort auf die 13 wohlerhaltene ukrainischen Nachwuchsathleten.

Vorläufiges Zuhause

Am Mittwoch treffen die Flüchtlinge in der Schweiz ein. In Magglingen will man ihnen zumindest vorläufig ein neues Daheim ermöglichen. Möglich sei auch, dass noch weitere Sport-Flüchtlinge folgen werden. Das Bundesamt für Sport (BASPO) organisiert die Bleibe sowie Verpflegung, der Verband den Tagesablauf.

We saved 13 youth Ukrainian Cyclists and will give them a temporary home in Switzerland. Better than nothing.#StopPutinsWar pic.twitter.com/prFjyJOuXX — Thomas Peter (@ThomasPeter79) March 2, 2022

«Nun werden wir für sie so schnell wie möglich ein normales Tagesprogramm mit Sprachkursen und Trainings auf die Beine zu stellen», so Peter. Rennvelos und Kleidung wird aufgetrieben, um den jungen Athleten wenigstens sportlich eine Perspektive zu bieten. Eine Perspektive, die Millionen von Menschen plötzlich fehlt.