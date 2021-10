Super League Sion reagiert auf Talfahrt: Marco Walker per sofort entlassen Das 2:6 beim FC Zürich war zu viel. Marco Walker muss seinen Trainerposten in Sion räumen. Wer seine Nachfolge übernimmt, soll demnächst kommuniziert werden.

Marco Walker ist als Coach des FC Sion entlassen worden. Freshfocus

Es war erwartet worden, nun wurde es offiziell: Marco Walker ist nicht mehr Trainer des FC Sion. Der 51-jährige Solothurner wurde per sofort freigestellt. Dies teilten die Walliser am Freitagmittag mit. Der Super-Ligist reagierte damit nach der derben 2:6-Niederlage beim FC Zürich am letzten Wochenende auf die seit Wochen andauernde sportliche Talfahrt.

Walker hatte das Amt im Laufe der vergangenen Saison übernommen und die Sittener noch unverhofft über den Umweg der Barrage zum Ligaverbleib geführt. Zuletzt blieb seine Equipe aber in vier Pflichtspielen ohne Sieg, erlitt dabei ein peinliches Cup-Out beim Challenge-Ligisten Stade Lausanne Ouchy.

In Kürze werde ein neuer Trainer vorgestellt, teilt der Verein mit. Der FC Sion empfängt am 17. Oktober den FC Basel im Tourbillon. (dur/swe)