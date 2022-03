Super League Neuer YB-Trainer Matteo Vanetta: «Wir wollen sofort ein Zeichen setzen» Matteo Vanetta soll den Schweizer Meister YB wieder zu alter Stärke führen. Der Tessiner wurde am Montag interimistisch zum Chef befördert. Um auf die Siegesstrasse zurückzukehren, möchte er unter anderem das Wechselkontingent voll ausschöpfen.

YB-Interimscoach Matteo Vanetta leitete am Dienstag sein erstes Training als Cheftrainer. Am Mittwoch sprach er erstmals über den Rollenwechsel. Anthony Anex / Keystone

Am Montag zog der Schweizer Meister die Reissleine. David Wagner musste die Young Boys nach lediglich neun Monaten als Trainer wieder verlassen. YB-Sportchef Christoph Spycher wollte «neue Impulse» und beförderte den bisherigen Assistenztrainer Matteo Vanetta interimistisch bis Saisonende. Der 43-jährige Tessiner äusserte sich am Mittwochnachmittag erstmals:

«Die ersten Tage waren sehr intensiv und spannend. Die Mannschaft will es unbedingt besser machen.»

Damit spricht Vanetta – der seit 2017 im Verein ist – die Mentalität der Equipe an. In der Rückrunde verspielte man immer wieder auf rätselhafte Art und Weise Führungen. Jüngstes Beispiel am Wochenende beim 2:2 gegen den Tabellenvorletzten aus Luzern. Trotz 2:0-Führung musste man sich im heimischen Wankdorf mit einem Punkt begnügen. «Ich lege den Fokus auf den Spass. Wir müssen die Freude auf den Platz bringen. Das ist für mich eminent wichtig. Ich möchte den Willen auf dem Platz sehen und eine Dominanz», verrät er dem klubeigenen YB-TV.

«Ich bleibe die gleiche Person»

Der Rollenwechsel vom Assistenztrainer zum Chef sei dem ehemaligen Verteidiger leicht gefallen. «Ich habe immer eine gute Beziehung mit jedem Spieler gehabt. Ich bleibe die gleiche Person. Es wechselt lediglich die Funktion und die Verantwortung. Die übernehme ich jedoch gerne.»

15 Punkte beträgt der Rückstand auf den Super-League-Leader aus Zürich. Kein Wunder, dass sich Vanetta in Sachen Zielsetzung nicht auf die Äste rauslassen möchte. «Das schauen wir kurzfristig an. Erst einmal möchte ich, dass wieder gewisse Werte zurückkehren. Wir wollen sofort ein Zeichen setzen. Auf dem bauen wir dann auf.»

Am Sonntag gegen den Tabellenletzten

Das Zeichen soll am Sonntag in Lausanne folgen. Eine dankbare Aufgabe, wenn man bedenkt, dass die Westschweizer unter ihrem Trainer Alain Casanova die ersten sechs Super-League-Partien allesamt verloren haben – Negativrekord. Ein Abstieg scheint für Lausanne-Sport unabwendbar. Was Matteo Vanetta in Bezug auf Einsatz fordert, wird schnell klar.

«Ich möchte, wenn möglich immer die fünf Wechsel vornehmen. Ich will Leute auf dem Platz, die 100 Prozent geben und entsprechend ausgelaugt sind.»

Nun steht auch die Trainercrew rund um Vanetta fest: Harald Gämperle und Steve von Bergen ergänzen das Team. Der 53-jährige Gämperle wird Assistent des neuen Cheftrainers Matteo Vanetta, der 38-jährige Von Bergen ergänzt das Trainerteam und wird sich in erster Linie um die Defensivarbeit kümmern.

Matteo Vanetta (vorne) und der ehemalige YB-Captain Steve von Bergen. Urs Lindt / freshfocus

Das Duo verfügt über viel Erfahrung: Harald Gämperle wurde acht Mal Schweizer Meister als Spieler oder Assistenztrainer, der ehemalige YB-Captain Steve von Bergen bestritt für die Schweiz 50 Länderspiele. Gämperle war schon mehrmals bei YB tätig. Im Sommer 2019 wechselte er von den Young Boys zu Hertha Berlin. Von Bergen beendete zum gleichen Zeitpunkt seine Karriere als Spieler.