Super League FCZ siegt zum Rückrundenauftakt und setzt die Konkurrenz unter Zugzwang Der FC Zürich gestaltet den Auftakt in die Rückrunde erfolgreich. Der Wintermeister gewinnt im heimischen Letzigrund gegen Servette 1:0 und baut die Tabellenführung aus.

Zürichs Blaz Kramer (links) gegen Servette-Goalie Jérémy Frick. Keystone

Endlich rollt der Ball wieder in den Stadien der Super League. Mit der Partie Zürich gegen Servette wurde die Rückrunde am Samstagabend eröffnet. Und die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter machte da weiter, wo sie zum Ende der Hinrunde aufhörten – Siege feiern. Der FCZ heimste den siebten Sieg in Serie ein.

Das Spiel im Zürcher Letzigrund startete verhalten. Beide Teams waren zu Beginn ideenlos. Nach rund 25 Minuten kam das Heimteam etwas besser auf. Der FCZ nahm das Spielgeschehen in die Hand, zeigte sich aktiv und bemüht. Doch gefährliche Torchancen blieben vorerst Mangelware. Die Servettiens ihrerseits konnten zwei Konter lancierten. Sowohl Kastriot Imeri als auch Miroslav Stevanovic stellten ihr Visier jedoch nicht genau genug ein. Kurz vor der Pause verpasste Blaz Kramer den Dosenöffner. Der Zürcher scheiterte an Servette-Goalie Jérémy Frick.

Besser machte es das Heimteam drei Minuten nach dem Pausentee. Bledian Krasniqi wird nach gelungener Vorarbeit angespielt, der Zürcher fasst sich ans Herz und sucht den Abschluss. Der Ball wird von Boris Cespedes noch unhaltbar abgefälscht, sodass der Treffer als Eigentor notiert wird. Die Genfer versuchten postwendend zu reagieren. Imeri schoss aus grosser Distanz, sein Schlenzer konnte vom stark reagierenden FCZ-Goalie Yanick Brecher abgewehrt werden. Der Schuss hätte genau gepasst. Fortan blieb der FCZ das dominierende Team, Grosschancen blieben jedoch aus. Timothé Cognat auf Seiten der Genfer verzeichnete nach 71 Minuten einen Pfostenschuss. Servette drückte zum Ende hin noch auf den Ausgleich, der Wintermeister liess sich jedoch nicht düpieren und fuhr die nächsten drei Punkte im Kampf um den Meistertitel ein.

«Ein gutes Gefühl, mit einem Sieg zu starten»

«Wir hatten etwas Anlaufschwierigkeiten und waren zu ungenau im Passspiel», fasste FCZ-Captain Brecher die erste Halbzeit zusammen. «Nach dem Tor standen wir kompakt. Wir müssen einfach künftig schauen, dass wir nach der Führung nicht zu passiv agieren und früher den Deckel mit dem 2:0 draufmachen können. Aber es ist ein gutes Gefühl, mit einem Sieg zu starten.»

Der FCZ baut die Tabellenführung nach dem Minisieg weiter aus. Den Young Boys bietet sich am Samstagabend gegen Lugano die Möglichkeit nachzuziehen, der FC Basel gastiert am Sonntagnachmittag in Luzern.