Super League FCZ sichert sich im Zürcher Derby trotz verschossenem Elfmeter einen Punkt Der FC Zürich vergrössert dank einem 1:1 gegen GC den Vorsprung auf Verfolger Basel vorübergehend auf 13 Punkte. Die Hoppers stoppen ihrerseits eine Negativserie.

Der FC Zürich kommt spät zum Ausgleich. Fidan Aliti (Nr. 6) sichert dem FC Zürich mit seinem Tor den Punkt. freshfocus

Fünf Niederlagen in Serie mussten die Hoppers zuletzt verkraften. Im 278. Derby beklagt der Formschwache Rekordmeister zudem die Absenzen der Teamstützen Abrashi und Margreitter. Keine gute Vorzeichen, doch GC startet gut in die Partie. Aus einer stabilen Defensive kann man mit Kontern immer wieder Nadelstiche setzen.

Die beste Chance auf die Führung bietet sich dennoch dem FC Zürich. In der 27. Minute will GC-Verteidiger Seko denn Ball in Sechzehner klären, trifft aber nur Gegenspieler Marchesano. Nach VAR-Studium entscheidet Schiedsrichter Schärer auf Elfmeter. Der Gefoulte tritt an, verlädt zwar GC-Keeper Moreira, trifft aber nur den Pfosten.

Kurz nach Wiederanpfiff wird GC-Stürmer Sène (49.) nach einer schönen Kombination freigespielt. Sein Schlenzer geht knapp am rechten Pfosten vorbei. Eine Minute später ist die Führung dann Tatsache. Der Jubel von Torschütze Morandi wird zunächst von einem Offside-Pfiff unterbrochen, doch nach Intervention von Volketswil zählt das Tor.

Aliti mit dem späten Ausgleich

Die Grasshoppers igeln sich in der Folge immer weiter hinten ein. Es dauert jedoch bis in die 80. Minute, ehe der Stadtklub zu einer weiteren Grosschance gelangt. Krasniqi sieht seinen Schuss nach einem starken Reflex pariert. Zwei Minuten später fällt dann der Ausgleich. Nach einer Freistoss-Flanke aus dem Halbfeld landet der Ball vor die Füsse von Aliti. Der FCZ-Verteidiger kann aus wenigen Metern einschiessen. Der FCZ sucht den Siegtreffer, muss sich letztlich mit dem Remis zufriedengeben.

Am Ende können die beiden Mannschaften im Schneegestöber des Zürcher Letzigrunds gut mit dem Punkt leben. «Es war kein gutes Spiel von uns. Wegen den schwierigen Platzverhältnissen konnten wir das gewünschte Spiel nicht aufziehen, GC hat es uns aber auch schwierig gemacht. Den Punkt nehmen wir auf unserem Weg mit», so FCZ-Torschütze Aliti.

GC-Keeper Moreira ist froh, dass seine Mannschaft nach langer Durststrecke wieder punkten konnte: «Wichtig ist, dass wir diese Negativserie endlich stoppen konnten. Natürlich ist es ärgerlich, wenn man in den letzten zehn Minuten ein Tor hinnehmen muss. Trotzdem bauen wir auf diesem soliden Spiel auf.»