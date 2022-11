Boris Smiljanic wird neuer FC Aarau-Trainer

Was sich seit der Trennung von Stephan Keller am Dienstag angedeutet hatte, ist nun fix: Boris Smiljanic übernimmt das Traineramt beim FC Aarau. Der 46-jährige galt als Kronfavorit. Als Profi-Trainer weist Smiljanic die Erfahrung von 52 Challenge-League-Spielen auf. Von September 2017 bis Februar 2019 trainierte er den FC Schaffhausen und führte die Nordostschweizer in seiner ersten Saison auf den 2. Tabellenplatz. Zuvor wirkte Smiljanic in der Nachwuchsabteilung der Grasshoppers, wo er über mehrere Jahre für die U21-Auswahl verantwortlich zeichnete. Vielen Fans dürfte Smiljanic noch aus seiner Aktivzeit bekannt sein. Als Spieler gewann er mit GC und Basel sechs Meisterschaften und drei Cup-Titel. Sein erstes Training beim FCA leitet Smiljanic bereits am Donnerstagnachmittag. Am Freitagabend wird er im Heimspiel gegen Yverdon an der Seitenlinie stehen. (tga)