Bencic trifft auf Tomowa – Hüsler gegen Federer-Bezwinger

Belinda Bencic (WTA 13) startet gegen die Bulgarin Viktorija Tomowa (WTA 91) ins Australian Open. Gegen die 27-Jährige spielte Bencic vor zehn Jahren an einem 50’000-Dollar-Turnier in den USA einmal - und gewann 6:0, 6:3. Tomowa steigt in ihr erst achtes Grand-Slam-Turnier und hat ausser in Wimbledon (zweimal 2. Runde) an den Major-Events noch kein Erstrundenspiel überstanden. Wenn es Belinda Bencic in die Achtelfinals schafft, winkt ihr ein Duell mit der Weltranglisten-Fünften Aryna Sabalenka aus Russland, gegen die sie das letzte Spiel 2019 in Dubai gewann.

Auch die als Nummer 32 gesetzte Jill Teichmann (WTA 33) startet gegen die Britin Harriet Dart (WTA 96) als klare Favoritin in ihr erstes Spiel. Viktoria Golubic (WTA 81) trifft auf Petra Martic (WTA 37) und damit zumindest nicht auf eine gesetzte Gegnerin.

Die Schweizer Männer müssen früh eine gute Form finden, wenn sie in Melbourne die erste Turnierwoche überstehen wollen. Stan Wawrinka (ATP 139) trifft zum Auftakt erstmals auf den Slowaken Alex Molcan (ATP 54) und im Falle eines Sieges anschliessend wohl auf den als Nummer 6 gesetzten Kanadier Félix Auger-Aliassime. Marc-Andrea Hüsler (ATP 55) bietet sich gegen den Australier John Millman (ATP 148) die Chance auf einen allerersten Sieg an einem Grand-Slam-Turnier. Millman schaffte es mittels einer Wildcard ins Hauptfeld. Der 33-jährige Millman ist in der Schweiz bekannt als einstiger Interclub-Spieler in der Innerschweiz und Achtelfinal-Bezwinger von Roger Federer am US Open 2018. Der Sieger dieses Startspiels trifft in der 2. Runde voraussichtlich auf den Russen Daniil Medwedew (ATP 8). (sda)