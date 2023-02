Nach 0:2-Rückstand: Real demütigt Liverpool – Napoli siegt souverän

Weniger als 15 Minuten waren an der Anfield Road gespielt, da lagen die Gastgeber bereits mit zwei Toren in Führung. Darwin Nunez (4.) netzte per Hacke ein, ehe Mohammed Salah (14.) von einem groben Missgeschick des Real-Torhüters Thibaut Courtois profitierte und auf 2:0 erhöhte. So schnell und glücklich die Führung der «Reds» kam, so schnell war sie wieder weg. Vinicius Junior (21./36.) stellte die Zeiger mit einem Doppelpack wieder auf null. Dabei profitierte auch er von einem Patzer des gegnerischen Torhüters. In der zweiten Halbzeit wurde es dann richtig bitter für die Elf von Jürgen Klopp. Eder Militao (47.) brachte die Madrilenen kurz nach der Pause in Führung. Neben Vinicius reihte sich anschliessend auch noch Ballon d’Or Gewinner Karim Benzema (55./67.) doppelt in die Torschützenliste ein und sorgte für den 5:2-Schlussstand.

Karim Benzema und Vinicius Junior leisteten einen grossen Beitrag zum 5:2-Sieg. Peter Powell / EPA

Ebenfalls eine Heim-Niederlage kassierte Eintracht Frankfurt. Nach einem guten Auftakt in die Partie der Frankfurter, überliessen die Gastgeber zunehmend den Neapolitanern das Spieldiktat. Victor Osimhen erzielte in der 40. Minute den verdienten Siegtreffer. Kvicha Kvaratskhelia scheiterte zuvor vom Elfmeterpunkt an Frankfurt-Keeper Kevin Trapp. Als Kolo Muani in der 58. Minute nach einem unglücklichen Einsteigen des Platzes verwiesen wurde, gestaltete sich die Aufgabe für die Eintracht noch komplizierter. Ein wunderschön ausgeführter Angriff von Napoli in der 65. Minute brach den Deutschen endgültig das Genick. Giovanni Di Lorenzo zirkelte den Ball nach Hackenzuspiel von Kvaratskhelia ins Tor. (tga)