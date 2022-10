Real nach Sieg im Clásico wieder Leader

Real Madrid hat dank eines 3:1-Heimerfolgs im 185. «Clásico» gegen den FC Barcelona die Tabellenspitze wieder zurückerobert. An einem vorsichtigen Abtasten waren die Königlichen nicht interessiert. Vinícius Júnior sorgte mit seinem Schuss (8.) für Aufregung in der Barça-Abwehr, doch der Versuch zischte noch am Pfosten vorbei. Nur vier Minuten später fiel bereits der erste Treffer im Santiago Bernabéu. Wieder machte sich der 22-jährige Brasilianer auf, scheiterte aber am katalanischen Keeper. Doch der Abpraller landete bei Karim Benzema, der das Leder an dem in der Liga zuvor 637 Minuten unbezwungenen Marc-André ter Stegen im Tor unterbrachte.

Just in einer Phase, in der Barcelona besser ins Spiel kam, baute Federico Valverde mit einem Schuss aus 18 Metern die Führung aus. Das Heimteam hatte in der 75. Minute Glück, als Real-Verteidiger Daniel Carvajal Robert Lewandowski im Strafraum zum Fallen brachte. Der Pole wurde am Oberschenkel getroffen, doch weder Schiedsrichter noch VAR intervenierten. Zum Anschluss traf der eingewechselte Ferran Torres, der mit seinem Treffer noch einmal Spannung aufkommen liess. Kurz vor Schluss erhielt Ansu Fati mit einem Seitfallzieher gar die Möglichkeit auf den Ausgleich. Den Schlusspunkt aber setzte Rodrygo in der Nachspielzeit per Foulelfmeter. (gav)