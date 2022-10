WTA Tallinn: Teichmann dritte Schweizerin im Achtelfinal

Jil Teichmann (WTA 31) tut es am Hallenturnier in Estland ihren zwei Landsfrauen Belinda Bencic und Viktorija Golubic gleich und zieht in den Achtelfinal ein. Die 26-Jährige Schweizerin gewann mit 6:4, 7:6 (9:7) gegen die Deutsche Laura Siegemund (WTA 175). Gleich drei Schweizerinnen reden also in Talinn um den Sieg am WTA-250-Turnier mit. Die nächste Hürde für Teichmann wird die Belgierin Ysaline Bonaventure (WTA 138) sein.

Ebenfalls erfolgreich war derweil Simona Waltert (WTA 119) am WTA-250-Turnier in Parma. Sie besiegte in der ersten Runde des Sandplatz-Turniers die Slowenin Tamara Zidansek mit 6:4, 6:4. (tga)