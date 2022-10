Winterthur ist auf der Schützenwiese weiter erfolgreich – YB mit Heimsieg

YB - Basel 3:1 (2:0)

Die Berner erwischten im Top-Spiel des Spieltags einen optimalen Start. Mit einer einstudierten Freistossvariante ging YB durch Fabian Rieder (7.) bereits früh in Führung. Nur 15 Minuten später schickte Rieder, nach einem Basler Ballverlust im Mittelfeld, Meschack Elia (23.) schön in die Tiefe der auf 2:0 erhöhte. Die Young Boys hatten das Spielgeschehen in der ersten Halbzeit mehrheitlich im Griff. Spannung kam im zweiten Umgang auf. Nachdem der VAR ein Handspiel von Cedric Itten erkannte, zeigte Schiedsrichter Sandro Schärer auf den Punkt. Darian Males verpasste es aber die Basler zurück in die Partie zu führen. Die Basler kamen aber noch in der gleichen Spielminute zum Anschlusstreffer. Bradley Fink (52.) stand glücklich am richtigen Ort und netzte zum 1:2 ein. Die spielerisch besseren Basler schafften es aber nicht die Partie auszugleichen. Für die endgültige Entscheidung sorgte Vincent Sierro (93.) mit dem 3:1 in der Nachspielzeit. Kurz nachdem Michael Lang des Platzes verwiesen worden war.

Winterthur - St. Gallen 1:0 (1:0)

Die Eulachstädter erkämpfen sich einen weiteren Heimsieg auf der Schützenwiese. Nishan Burkart brachte Winterthur nach einem Fehler des St. Gallers Stergiou in der 21. Minute sehenswert in Führung. Die Gäste taten sich sehr schwer, gegen die kompakt stehenden Winterthurer, Torgefahr zu erzeugen. Auch im zweiten Umgang scheiterten die bemühten Espen an der Winterthurer-Defensive. Isaac Schmidts Platzverweis nach einer Schwalbe, die zu seiner zweiten gelben Karte führte, verhalf den Gästen bei der Aufholjagd definitiv nicht. (tga)