Ironman-WM neu auf Hawaii und in Nizza

Die Ironman-WM wird neu an zwei verschiedenen Orten ausgetragen. Die Frauen gehen 2023 wie bisher im Oktober auf Hawaii an den Start. Die Ironman-WM der Männer findet im nächsten Jahr neu in Nizza statt. Der Wettkampf soll bereits am 10. September stattfinden, teilen die Organisatoren mit. 2024 soll dann getauscht werden: die Männer starten auf Hawaii und die Frauen in Nizza. Dieser Wechsel soll in Zukunft so weitergeführt werden. Laut den Organisatoren ist die Trennung der Rennen der Überlastung der lokalen Infrastruktur auf Hawaii geschuldet. (swe)