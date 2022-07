Balotelli-Transfer zum FC Sion rückt offenbar näher

Das Gerücht, dass mit Mario Balotelli ein illustrer Name beim FC Sion anheuern könnte, kursiert bereits seit einigen Tagen. Nun scheint eine Verpflichtung des 31-Jährigen, aktuell beim türkischen Erstligisten Adama Demirspor unter Vertrag, Konturen anzunehmen. Dies berichtet in jedem Fall der «Blick» am Dienstag. Gemäss Angaben der Zeitung haben sich Verantwortliche beider Vereine am Samstag in einem Videocall über die Modalitäten des Transfers ausgetauscht. Demirspor soll seine geforderte Ablösesumme kommuniziert haben. «Ich hoffe, dass wir schnell eine Lösung finden können, vielleicht schon in den nächsten Tagen», wird Sion-Sportchef Barthélémy Constantin im Artikel zitiert.

Dass Balotelli, der sich während seiner Karriere fortwährend auf Nebenkriegsschauplätze verirrt hat, das Toreschiessen längst nicht verlernt hat, stellte er in der vergangenen Saison eindrücklich unter Beweis. In 31 Spielen in der Süper Lig gelangen dem vormaligen italienischen Nationalspieler 18 Treffer. (dur)