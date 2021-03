SLALOM IN ARE Vlhova in Führung nach 1. Lauf – Holdener schielt aufs Podest Petra Vlhova führt nach dem 1. Lauf in Are. Wendy Holdener liegt nach Rennhälfte in Lauerstellung. Drei Schweizerinnen schaffen die Qualifikation für den 2. Lauf.

Schwierige Bedingungen in Are: Wendy Holdener liegt nach dem 1. Lauf auf dem 4. Zwischenrang. Keystone

Bevor es für die Frauen zum Weltcup-Final nach Lenzerheide geht, stehen noch zwei Slaloms im schwedischen Are auf dem Programm. Eine Frage rückt dabei in den Vordergrund: Kann Petra Vlhova bereits am Freitag im Kampf um die grosse Kristallkugel an Lara Gut-Behrami vorbeiziehen? Der Vorsprung vor dem ersten Slalom der Schweizerin beträgt 36 Zähler.

Nach dem 1. Lauf kann die Frage natürlich noch nicht abschliessend beantwortet werden. Es spricht aber einiges dafür, dass die Slowakin bereits am Freitagabend von der Spitze des Gesamt-Weltcups grüsst. In ihrer Paradedisziplin eröffnet Petra Vlhova das Rennen und legt gleich die beste Zeit nach Rennhälfte hin. Die 25-Jährige profitiert von einer perfekten Piste. Mit einem Rückstand von 41 Hundertstel kommt ihr die Amerikanerin Mikaela Shiffrin am nächsten. Auf Rang drei folgt die Slalom-Weltmeisterin Katharina Liensberger. Die Österreicherin verliert 0.57 Sekunden.

Obwohl Wendy Holdener bereits mit der Startnummer vier ins Rennen startet, sind bereits deutliche Spuren der Fahrerinnen vor ihr sichtbar. Die Schwyzerin zeigt eine solide Fahrt und darf sich Hoffnungen auf einen Podestplatz machen. Die 27-Jährige liegt auf Zwischenrang vier und verliert nur 11 Hundertstel aufs Treppchen. Lediglich einen Rang hinter ihr folgt die nächste Schweizerin. Michelle Gisin verliert aber bereits 1.15 Sekunden. Für einen Podestplatz braucht es im 2. Lauf den vollen Angriff der Engelbergerin.

Ebenfalls im 2. Lauf dabei ist Camille Rast (18.). Mélanie Meillard verpasst nach einem Fehlstart den 2. Lauf. Die Neuenburgerin steht sich noch vor dem ersten Tor hinten auf den Ski und kommt aus dem Gleichgewicht. Meillard schaffts zwar noch ins Ziel, jedoch mit grossem Rückstand. Der 2. Lauf geht um 16.30 Uhr über die Bühne.