Skicross Arosa «Das ist viel zu gefährlich» – Fanny Smith liefert packendes Duell und verpasst den Sieg Beim Skicross-Weltcup in Arosa fährt Fanny Smith auf das Podest. Der Final der Frauen sorgt für das Highlight des Abends. Für die Männer endet der Heimauftritt mit einer grossen Enttäuschung.

Fanny Smith (vorne) an ihrem Heimauftritt in Arosa. Keystone

Der Skicross-Weltcup ist zu Gast in Arosa. Das traditionelle «Night-Race» Mitte Dezember stand auf dem Programm. Der Bündner Wintersportort putzte sich dafür heraus und bot wiederum viel Spektakel.

Für das Highlight des Abends sorgte der Final der Frauen. Mitten in der Entscheidung auch die Schweizer Dominatorin Fanny Smith. Die 29-jährige Waadtländerin bot ein heisses Duell mit Sandra Näslund. Die beiden Favoritinnen fuhren gleichauf auf den Sprung zu, als die Schwedin, welche bisher alle drei Rennen der Saison gewonnen hatte, die Schweizerin abdrängte und blockierte. Doch Smith rettete sich mirakulös und blieb im Rennen, während Näslund stürzte. Doch Smith fehlte durch die Aktion das nötige Tempo, so konnte die Kanadierin Marielle Thompson die Schweizerin noch vor der Ziellinie abfangen.

Obwohl Smith den Heimsieg verpasste, zeigte sie sich mit dem Wettkampf zufrieden. Doch die Aktion mit Sandra Näslund beschäftigte sie auch noch wenige Minuten später im Interview: «Näslund hat mich in der letzten Sekunde blockiert. Normalerweise machen wir Athletinnen sowas nicht. Das ist viel zu gefährlich», analysierte Smith die Aktion bei SRF. Auch die zweite Schweizerin Talina Gantenbein zeigte einen guten Wettkampf. Die 23-jährige Engadinerin schied im Halbfinal aus und wurde in der Endabrechnung starke Sechste.

Männer mit Heimdebakel

Für die Männer wurde der Heim-Weltcup zur grossen Ernüchterung. Gleich fünf von sechs Schweizer schieden in der ersten Runde aus. Für Joos Berry, Marc Bischofberger, Niki Lehikoinen, Romain Détraz und Alex Fiva bedeutete der Achtelfinal Endstation. Insbesondere Fiva hat sich im Bündner Skiort deutlich mehr erhofft. Der 35-jährige Schweiz-Amerikaner zeigte sich im Interview bei SRF enttäuscht. «Ich habe auf einmal viel Speed verloren und nachher wars vorbei.» Die Rennstrecke in Arosa ist deutlich kürzer als jene an anderen Weltcup-Orten im Skicross. Liegt man einmal in Rückstand gibt es fast kein Vorbeikommen mehr.

Nur unwesentlich besser lief es Ryan Regez. Der Berner Oberländer qualifizierte sich zwar für den Viertelfinal, blieb in seinem Heat aber ohne Chance auf eine Halbfinal-Teilnahme. Den Sieg in Arosa feierte der Schwede David Mobärg. Weiter geht es im Skicross-Zirkus am Wochenende im Südtirol in Innichen.