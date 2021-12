Ski alpin Der Wind ist zu stark: Die Abfahrt in Beaver Creek findet nicht statt Nachdem bereits vergangene Woche in Lake Louise zwei Rennen abgesagt werden mussten, ist dies auch heute in Beaver Creek der Fall.

Die zweite Abfahrt des Wochenendes in Beaver Creek war als Ersatz für die verpasste Abfahrt von Lake Louise gedacht. Diese musste nun aufgrund starken Windes jedoch ebenfalls abgesagt werden, wie die Verantwortlichen mitteilten.

So stark windet es in Beaver Creek:

Bereits drei Rennen haben die Männer in Beaver Creek hinter sich gebracht. Am vergangenen Donnerstag kam es zum Super-G, der als Ersatz für den verpassten Super-G in Lake Louise galt. Marco Odermatt konnte dieses Rennen auf eindrückliche Weise für sich entscheiden, er gewann mit einem Abstand von 0.78 Sekunden auf Matthias Mayer und 0.95 Sekunden auf Broderick Thompson.

Zwei weitere Schweizer Podestplätze

Den Rest des Wochenendes dominierte der Norweger Aleksander Kilde, der den Super-G vom Freitag und die Abfahrt am Samstag gewann. Beim Super-G komplettierten Odermatt und Ganong das Podest, bei der Abfahrt waren dies Mayer und Feuz.

Als nächstes auf dem Programm der Männer stehen der Riesenslalom und Slalom in Val d'Isere kommendes Wochenende, bevor es am 17. und 18. Dezember in Gröden wieder zu zwei Speedrennen kommt. Ein allfälliges Ersatzdatum für das heutige Rennen wurde noch nicht bekanntgegeben.