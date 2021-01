Ski Alpin Schlechte Pistenverhältnisse: Super-G statt Abfahrt in Garmisch Wegen der schlechten Wetter- und Pistenverhältnisse ist die für Samstag vorgesehene Weltcup-Abfahrt der Frauen in Garmisch-Partenkirchen abgesagt worden.

Die Abfahrt der Frauen in Garmisch vom Samstag wurde abgesagt. Keystone

(dpa/abi) Wie der Ski-Weltverband Fis am Freitag mitteilte, soll stattdessen ein Super-G gefahren werden. Wegen der widrigen Witterungsbedingungen auf der Kandahar war bereits am Donnerstag das erste Training für die Abfahrt abgesagt worden. Auch am Freitag erlaubten Schnee, Wind und Regen kein Training, weshalb ein Abfahrtsrennen nicht möglich ist. Der Super-G soll am Samstag um 11 Uhr gestartet werden. Für Sonntag steht in Garmisch ein weiterer Super-G auf dem Programm.