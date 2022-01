Slalom in Schladming Wendy Holdener ist bei Halbzeit auf Podestkurs, Michelle Gisin scheidet aus Noch immer fehlt Wendy Holdener ein Slalomsieg im Palmarès. Beim Nachtslalom in Schladming liegt sie nach dem ersten Lauf auf Zwischenrang drei. Michelle Gisin scheidet wie bereits in Kranjska Gora aus. In Führung liegt Petra Vlhova.

Wendy Holdener liegt in Schladming auf Zwischenrang drei. Keystone

Bereits 29 Mal stand Wendy Holdener in ihrer Karriere auf einem Weltcup-Podest. Ein Slalomsieg fehlt der 28-Jährigen in dieser Disziplin aber noch. Will Holdener dies heute beim Nachtslalom in Schladming ändern, benötigt sie im zweiten Lauf nebst einer Portion Wettkampfglück eine Leistungssteigerung. Die Schwyzerin liegt nach dem ersten Durchgang mit 35 Hundertstelsekunden Rückstand auf Platz drei.

In Führung liegt die Dominatorin der Saison. Petra Vlhova, die sich bereits heute vorzeitig die Disziplinen-Wertung sichern kann, zeigte eine fehlerfreie und schnelle Fahrt. Auf Zwischenrang zwei folgt die deutsche Lena Dürr mit 27 Hundertstel Rückstand.

Ernüchterung für Gisin

Nicht schon wieder. Dies dachten sich Michelle Gisin und ihr Fanclub. Nachdem sie am Wochenende in Kranjska Gora nach drei Toren einfädelte, schied die Obwaldnerin auch im ersten Lauf in Schladming aus.

«Ich kann es mir nicht recht erklären, ich habe oben gut begonnen und auf einmal fädelte ich ein, es war äusserst knapp. Das ist sehr enttäuschend», sagte Gisin den Tränen nahe gegenüber SRF. Bemerkenswert ist der Fakt, dass Gisin zuvor in fünf Weltcup-Saisons kein einziges Mal ausschied.

Für einen Lichtblick sorgte Camille Rast. Die 22-jährige Walliserin überzeugte und klassiert sich nach Durchgang eins auf Zwischenrang sieben. Wie Rast kehrten nach ihrer Corona-Zwangspause auch Aline Danioth und Mélanie Meillard zurück. Doch beiden lief es nicht nach Wunsch. Danioth und Meillard verpassten den zweiten Durchgang.

Wegen hoher Corona-Fallzahlen musste der in Flachau geplante Slalom abgesagt werden. Schladming sprang kurzfristig ein. Dies ist eine Premiere. Erstmals überhaupt findet auf der Planai ein Weltcup-Rennen der Frauen statt. Der zweite Lauf beginnt um 20.45 Uhr.