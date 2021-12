Ski Alpin Marco Odermatt nach dem ersten Lauf in Alta Badia in Führung Der Zentralschweizer sichert sich beim zweiten Riesenslalom auf der Gran Risa die beste Ausgangssituation vor dem zweiten Lauf, er führt vor Luca De Aliprandini. Zweitbester Schweizer ist Justin Murisier auf Rang zehn.

Marco Odermatt führt nach dem ersten Durchgang in Alta Badia. Keystone

Gewinnt Marco Odermatt diesmal auf der Gran Risa? In jedem Fall hat sich der Nidwaldner in die bestmögliche Ausgangssituation für einen Exploit manövriert. Der 24-jährige Gesamtweltcupleader führt nach seinem rundum überzeugenden ersten Lauf mit 18 Hundertstelsekunden Vorsprung vor dem Italiener Luca De Aliprandini. Auf Rang drei ist der Deutsche Alexander Schmid klassiert (+ 0.86 Sekunden). Am Sonntag war Odermatt in Alta Badia Zweiter geworden.

Justin Murisier, der sich nach schwachem Start stetig steigerte, kam als zweitbester Schweizer auf Position zehn (+ 1.59). Loïc Meillard bleibt ein Sorgenkind, er verbaute sich mit einem schweren Fehler die Chance auf eine bessere Ausgangslage. Er beendete den ersten Durchgang auf dem elften Rang (+ 1.64) – und hat die Top Ten trotz allem in Sichtweite. Daniele Sette wurde 26. (+ 3.07); Gino Caviezel kam auf der Gran Risa derweil gar nicht zurecht und schied nach einer fehlerbehafteten Fahrt aus.

Enttäuschend verlief der erste Durchgang auch für Frankreich: Mit Alexis Pinturault (12.), Mathieu Faivre (13.) und Thibaut Favrot (18.) stachen alle Trümpfe nicht und blieben hinter den Erwartungen zurück. (dur)