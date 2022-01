Ski alpin Furioser Schweizer Doppelsieg: Beat Feuz gewinnt in Kitzbühel vor Marco Odermatt Beat Feuz und Marco Odermatt enteilen auf der legendären Streif der Konkurrenz, Aleksander Kilde bleibt chancenlos. In Bezug auf die Disziplinenwertung bahnt sich eine spannende Restsaison an.

Beat Feuz (links) und Marco Odermatt in der Leaderbox. Freshfocus

Was für ein furioser Auftritt! Beat Feuz und Marco Odermatt haben sich in der zweiten Abfahrt in Kitzbühel ein episches Duell geliefert. Die ersten Sektorenzeiten hatten noch einen hauchdünnen Vorsprung des Nidwaldners ausgewiesen, ehe die abschliessende Zwischenzeit beide Schweizer exakt gleichauf sah.

Mehr Geschwindigkeit beim Schlusssprung – Odermatt war unmittelbar zuvor nur knapp am Out vorbeigeschrammt – gab schliesslich den Ausschlag zugunsten von Feuz, der sich mit 21 Hundertstelsekunden Vorsprung durchsetzte. Was ins Auge fiel: Der Konkurrenz waren die beiden Zweikämpfer längst enteilt, der auf Rang drei klassierte Österreicher Daniel Hemetsberger vermochte gegen das eidgenössische Super-Duo nichts auszurichten (+ 0.9).

Umso verwunderlicher mutete die erste Analyse des Emmentalers Feuz an, der beim TV-Interview schlicht von einer «soliden Fahrt» sprach. «Es war nicht ganz perfekt.» Später fügte er zumindest an, die Fahrt müsse gut gewesen sein. Für den 34-jährigen Routinier war es der dritte Sieg beim Hahnenkammrennen, im Vorjahr hatte er beide Abfahrten in Kitzbühel für sich entschieden.

Auch Kilde ohne Chance

Er und Marco Odermatt lieferten famose Bestmarken, an denen sich sämtliche Konkurrenten die Zähne ausbissen. Auch der Sieger der ersten Abfahrt am Freitag und Führender in der Abfahrtswertung, der Norweger Aleksander Kilde, blieb auf der berüchtigten Streif gänzlich chancenlos und häufte mit jeder Zwischenzeit einen grösseren Rückstand an. Am Ende belegte er Platz sechs (+ 1.23).

In Bezug auf die angesprochene Disziplinenwertung bahnt sich eine hochgradig spannende Restsaison an: Kilde führt das Klassement mit nur mehr acht Zählern vor Feuz an, Odermatt lauert als Vierter nur einen Punkt hinter dem Drittplatzierten Matthias Mayer aus Österreich.

Niels Hintermann fuhr als drittbester Schweizer auf Platz acht. Keystone

Einen gefälligen Auftritt legte derweil auch Niels Hintermann hin. Der Zürcher hielt zwar nicht ganz mit den Spitzenzeiten mit, meisterte die anspruchsvolle Strecke aber weitgehend problemlos und klassierte sich als Achter in den Top Ten. Und haderte im Anschluss doch mit einer «verkorksten Fahrt von oben bis unten», der «Punch nach vorne» habe gefehlt.