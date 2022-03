Ukraine-Krieg «Schande von Ittingen» wird ausgemerzt: Die ausgeladene russische Cellistin gibt Konzert in Boswil – Geld geht an Kriegsopfer

In Ittingen wurde die russische Cellistin Anastasia Kobekina (27) ausgeladen. Nun darf sie in Boswil im Aargau auftreten. Ein Teil der Einnahmen fliesst in Hilfsprojekte für Opfer des Krieges in der Ukraine.