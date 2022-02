Goldene Tage Schweizer Doppelsieg in der Kombination! Michelle Gisin gewinnt Gold, Wendy Holdener Silber Der nächste Schweizer Freudentag in China ist perfekt. Michelle Gisin wird Olympiasiegerin in der Kombination und Wendy Holdener gewinnt Silber. Für das Schweizer Skiteam ist es die fünfte Goldmedaille.

Michelle Gisin gewinnt Gold in der Kombination. Luca Bruno / AP

Die goldenen Schweizer Skitage gehen weiter und die Kombination bleibt die Disziplin der Schweizerinnen. Michelle Gisin gewinnt in China Gold vor ihrer Teamkollegin Wendy Holdener. Dritte wird die Italienerin Federica Brignone.

Schon vor vier Jahren war die beiden Schweizerinnen in Südkorea gemeinsam auf dem Olympia-Podest gestanden, als Gisin ebenfalls siegte und Holdener Dritte wurde. An de Weltmeisterschaften 2017 und 2019 siegte jeweils Holdener und Gisin wurde einmal Zweite und einmal Dritte.

Die grösste Rivalin der beiden Schweizerinnen scheiterte in China im Kombi-Slalom. Wie schon im Spezial-Slalom und im Riesenslalom schied Mikaela Shiffrin aus. Die Amerikanerin, die an die Olympischen Spiele gereist war, um in allen Disziplinen um die Medaillen zu fahren, erlebt ein Desaster.

Dabei war die Ausgangslage nach der Abfahrt gut. Als Fünfte nahm Shiffrin Holdener 43 und Gisin 44 Hundertstel ab. Doch Shiffrin bleibt ohne Medaille und wirkte ratlos.

Erneut ein sehr kleines Starterinnenfeld

Priska Nufer, die in der Abfahrt die beste der Schweizerinnen war, schied im Slalom auf.

Wie schon bei den Männern war das Feld der Teilnehmerinnen mit 26 Starterinnen klein und der Kreis der Athletinnen, die sich ernsthafte Chancen ausrechnen durften, noch viel kleiner. Die Disziplin, die im Weltcup in den vergangenen zwei Jahren keine Bedeutung mehr hatte, steht vor dem endgültigen Aus.