Schwierigste Zeit seines Lebens Nati-Captain Xhaka spricht erstmals über Zerwürfnis mit Arsenal-Fans: «Das war Hass in seiner reinsten Form» Granit Xhaka und die Arsenal-Fans: Das wird wohl nie die grosse Liebe. Dennoch geht der 29-jährige Basler einen Schritt auf die Fans zu und spricht erstmals über den grossen Zwist – und darüber, wie ihn sein Coach trotz gepackten Koffern umstimmen konnte.

Granit Xhaka verlässt am 27. Oktober 2019 wutentbrannt den Platz. Der Nati-Captain wird von den Fans gnadenlos ausgebuht und ausgepfiffen. Getty Images

Nati-Captain Granit Xhaka schliesst sich 2016 dem FC Arsenal an, wechselt für 45 Mio. Euro von Mönchengladbach nach London. In den sechs Jahren erlebt der 29-Jährige einiges. Der Basler gewinnt mit den Gunners unter anderem zweimal den FA Cup, erreicht den Final in der Europa League und bekleidet das Amt des Captains. Über ein Ereignis hat der Basler jedoch nie gesprochen. Der 27. Oktober 2019 hat sich bei ihm eingebrannt. Im Heimspiel gegen Crystal Palace kommt es zum grossen Zerwürfnis mit den Fans.

«Das war der schwierigste Moment meines Lebens», erklärt Xhaka in einem ausführlichen Gespräch mit «The Players' Tribune». Im September 2019 wird der Schweizer vom damaligen Übungsleiter Unai Emery (heute Coach bei Villarreal) als Nachfolger von Laurent Koscienly zum neuen Captain ernannt. Bei der Partie im heimischen Emirates Stadium läuft es zunächst rund. Sein Verein führt mit 2:0, doch die Gäste können ausgleichen. In der 61. Minute wird der Mittelfeld-Spieler ausgewechselt. Von den Fans wird er gnadenlos ausgebuht und ausgepfiffen.

«Ich habe viel Hass erfahren, in seiner reinsten Form. Dass sich das Publikum im heimischen Stadion gegen dich erhebt, ist nicht normal, Das habe ich zuvor nirgends gesehen.» Als Xhaka vom Platz läuft, hält er sich die Hand an das Ohr, als wolle er die Zuschauer animieren, fuchtelt mit den Armen. Er reisst sich die Captainbinde vom Arm, entledigt sich an der Seitenlinie des Trikots und stürmt schnurstracks in die Kabine. Der Tiefpunkt seiner Karriere. Das Tischtuch zwischen ihm und dem Verein ist zerschnitten.

Koffer waren bereits gepackt

«Für mich war die Geschichte gelaufen.» Sein Vater rät ihm nach der Partie, den Verein zu verlassen. Zwei Monate später sind seine Koffer gepackt. «Der Vertrag eines anderen Vereins lag bereits unterschriftsreif auf dem Tisch.» Im Dezember übernimmt Mikel Arteta die Geschicke bei den Londonern. Der Spanier bietet ihn zu einem Gespräch auf.« Ich habe ihm mitgeteilt, dass ich das Trikot nicht mehr tragen wolle. Er hat mich komplett verstanden und mit viel Einfühlungsvermögen reagiert.»

Arsenal-Coach Mikel Arteta überzeugt Granit Xhaka und bittet ihn um den Verbleib im Verein. Keystone

Um Xhaka umzustimmen, braucht es einiges an Überzeugungskraft. Arteta schafft es. «Er hat mich über seine Pläne informiert und welch wichtige Rolle ich in seinen Überlegungen spielte.» Der neue Coach unterbreitet dem Nati-Captain ein Angebot: Falls er in sechs Monaten noch unzufrieden sei, dürfe er gehen. Es kommt anders.

«Ich war bereits weg, aber nicht mein Herz. Ich hätte den Verein nicht so verlassen können.»

Seine damalige Reaktion bezeichnet Xhaka rückblickend als Fehler. Dennoch wisse er nicht, ob er aus heutiger Sicht anders verhalten würde. Für den 100-fachen Schweizer Nati-Spieler sei es gegenwärtig bei einer Niederlage schwierig, durch den Spielertunnel zu laufen. «Ich hasse es. Ich erkenne noch die Gesichter der Fans. Dieselben Leute sitzen noch dort. Nun schaue ich einfach auf den Boden.»

Schritt auf die Fans

Die Beziehung zu den Fans sei schwierig. «Was wollen die Fans von mir? Soll ich sie bedingungslos lieben? Unmöglich, das wäre nicht echt. Wir werden nie beste Freunde werden.» Mit der Botschaft erhofft er sich mehr Respekt, Wertschätzung und Verständnis.

Das ganze Gespräch mit Granit Xhaka. Youtube/ Players' Tribune Football

«Wenn du in der Schweiz Fehler machst, ist es in Ordnung. Deshalb ist es für mich einfacher, dort zu spielen. Hier haben die Spieler Angst, einen Fehler zu begehen. Das liegt an den Fans.» Damit spricht Xhaka den Umgang von gewissen Leuten mit den sozialen Medien an. Als Profi-Fussballer müsse man mit Kritik leben können, doch es gebe Grenzen. Verschiedentlich habe er Morddrohungen gegen Familienmitglieder erhalten. «Kritisiert mich, aber lasst meine Familie aus dem Spiel.»

Den Verbleib bezeichnet Xhaka als die korrekte Entscheidung. Sein Vertrag beim FC Arsenal läuft noch über zwei Jahre. «Während ich hier bin, werde ich in diesem Verein alles geben. Ich möchte mich diesem Klub etwas grosses erreichen. Bevor das nicht der Fall ist, werde ich nicht gehen.»