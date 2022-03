Schweizer Nati Xhaka ist zurück: Erstes Nati-Aufgebot 2022 steht fest 25 Spieler befinden sich im Kader für die beiden Testspiele gegen England und den Kosovo Ende März. Überraschungen gibt es keine. Granit Xhaka dürfte zu seinem Debüt unter Murat Yakin kommen.

Murat Yakin äusserte sich am Freitagvormittag zu seinem Kader. Freshfocus

Granit Xhaka ist zurück in der Schweizer Nati. Der Arsenal-Star figuriert im 25-köpfigen Aufgebot, das Trainer Murat Yakin am Freitagvormittag für die beiden anstehenden Testspiele bekanntgegeben hat. Es handelt sich um das erste Nati-Kader im Kalenderjahr 2022.

Am 26. März gastiert die Nationalmannschaft im Londoner Wembley-Stadion bei den englischen «Three Lions», am 29. März trifft die Schweiz im Zürcher Letzigrund auf den Kosovo. Es sind die letzten Gradmesser vor der Nations League, deren neuerliche Auflage im Juni beginnt. Dort misst sich die Nati mit Tschechien, Portugal und Spanien. Vor den Testspielen reist das Team zunächst ins Trainingslager nach Marbella (Spanien).

Er sei nie ganz weg gewesen, sagte Yakin an der einschlägigen Medienkonferenz über Xhaka, der verletzungs- und coronabedingt noch keine Partie unter dem neuen Nati-Coach bestritten hat. «Ich bin froh, dass er wieder fit ist, dass er wieder zur Mannschaft stösst. Ein Granit in Top-Verfassung ist viel wert für unser Team.» Ob nun Xhaka als angestammter Captain oder Xherdan Shaqiri als dessen Ersatz künftig die Kapitänsbinde tragen wird, wollte Yakin nicht beantworten. Diese Frage werde intern geklärt. Es sei nicht so wichtig, wer die Binde trägt, befand der 47-Jährige, «sondern dass alle Verantwortung übernehmen».

Fehlen wird indessen weiter Haris Seferovic, dessen Wade «nicht so mitspielt, wie er es sich wünscht». Auch Denis Zakaria, Christian Fassnacht und Bryan Okoh gehören dem Aufgebot aufgrund von Verletzungen nicht an. Ansonsten kommen die vorgenommenen Selektionen ohne Überraschungen aus.

Spiel von «zwei Freunden»

Yakin freut sich besonders auf das Duell mit dem Kosovo, das erste in der Historie der Schweizer Nationalmannschaft. Ein Spiel von «zwei Freunden» sei das angesichts der engen Verbindungen der beiden Länder, aber: «Wir wollen trotzdem seriös und konzentriert sein. Es geht darum, beide Spiele zu gewinnen.»