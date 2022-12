Schweizer Nati Gegen den Europameister vor vollen Rängen – So gelangen Sie an Tickets für die Spiele der Schweizer Nati Nächste Woche spielt die Schweizer Nati im Basler St. Jakob-Park gegen Griechenland und Italien – das müssen Sie dazu wissen.

An der EM wurde die Schweiz von Italien besiegt. Gelingt nächste Woche die Revanche? Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Nach der Niederlage gegen Spanien im EM-Viertelfinal trifft sich die Schweizer Nati nächste Woche zum ersten Mal wieder. Zuerst steht am Mittwoch, 1. September, ein Testspiel gegen Griechenland an. Am Sonntag, 5. September, gilt es in der WM-Qualifikation gegen Europameister Italien ernst.

Beide Spiele werden im St. Jakob-Park in Basel ausgetragen und um 20.45 Uhr angepfiffen. Ausserdem ist es der erste Einsatz von Murat Yakin als Trainer der Schweizer Nati. Wie Sie zu Tickets kommen, und was es zu beachten gilt, erfahren Sie hier.



1. Wie komme ich zu Tickets und wie gross ist das Kontingent?



Für beide Spiele startet der Vorverkauf der Tickets sechs Tage vor dem Spieltermin. Die Tickets können ausschliesslich über ticketmaster.ch (Den direkten Link finden Sie hier) erworben werden. Weil die Billette personalisiert sind, wird es keine Tageskasse geben. Pro Person könne maximal 4 Tickets gekauft werden.

Zu beachten ist auch, dass der Gastverband keine Eintrittskarten für den Gästesektor erhält. Stand heute kann aufgrund der geltenden nationalen und kantonalen Bestimmungen im Zusammenhang mit Covid das Stadion ausverkauft werden. Für die beiden Spiele gegen Griechenland und Italien heisst das je 32 000 Zuschauerinnen und Zuschauer.



Spielt gegen Griechenland und Italien nicht mehr vor leeren Rängen: Yann Sommer mit der Nati. Marc Schumacher / freshfocus

2. Wieso startet der Vorverkauf so spät?



Der Grund dafür ist die nicht vorhersehbare Entwicklung der Covid-Situation im Land. Deshalb starten auch andere Verbände den Vorverkauf für ihr Länderspiele kurzfristiger als bisher. Ein zu früher Vorverkauf mit einer allfälligen Rückabwicklung hätte für die Fans eine komplizierte Rückzahlung und für den Verband einen grossen personellen Aufwand mit hohen Kosten zur Folge. Der Veranstalter hofft, trotz der einwöchigen Vorverkaufszeit möglichst viele Ticktes verkaufen zu können.



3. Was muss ich beachten, damit ich ins Stadion komme?



Damit Sie ins Stadion kommen, müssen Sie zwingend ein offizielles Covid-Zertifikat, entweder ausgedruckt oder auf dem Mobiltelefon, mit einem maschinenlesbaren QR-Code vorweisen können. Ausserdem müssen Sie ein amtliches Ausweisdokument mitbringen, beispielsweise ein Pass oder ID. Diese Regel gilt für geimpfte sowie ungeimpfte Personen, die älter als 16 Jahre sind. Alle Personen unter 16 Jahren müssen kein Zertifikat vorweisen.

Zudem gibt es vor dem Stadion eine Möglichkeit, sich testen zu lassen. Auf dem Parkplatz der St. Jakobshalle können Sie auf Anmeldung (testenbs.ch) einen kostenlosen Antigen-Schnelltest durchführen lassen. Im und um das Stadion St. Jakob-Park besteht keine generelle Maskenpflicht. Der SFV empfiehlt allerdings bei grossen Ansammlungen eine Maske zu tragen und wenn möglich die Abstände einzuhalten.



Auf dem Parkplatz der St. Jakobshalle gibt es ein Testzentrum. Kenneth Nars / BLZ

Ausserdem gilt es zu beachten, dass Aufgrund der Zertifikatsprüfung das Zutrittsprozedere einen grösseren Zeitaufwand als gewohnt in Anspruch nehmen wird. Eine zusätzliche Kontrolle des Gepäcks würde zu einer grösseren Verzögerung führen. Aus diesem Grund ist das Mitbringen von Gepäck, Taschen, und Rucksäcken nicht erlaubt. Handtaschen sind erlaubt.

Die detaillierten Informationen zu den Covid-Bestimmungen rund um das Natispiel finden Sie hier.

Wie wird sich Murat Yakin in seinem ersten Spiel mit der Nati schlagen? Alessandro Della Valle / KEYSTONE

4. Kann ich auch am Spieltag selbst noch ein Ticket erwerben?



Ja, das ist grundsätzlich möglich. Auch hier gilt zu beachten, dass die Tickets nur online verkauft werden. Aufgrund der hohen Nachfrage empfiehlt der Verband allerdings, sich schon frühzeitig (Tickets für das Spiel gegen Italien sind ab dem 30.08, 14.00 Uhr verfügbar) ein Ticket zu kaufen. Ebenfalls wird empfohlen, zu beiden Spielen genug früh anzureisen. Die Stadionöffnung erfolgt an beiden Spieltagen um 18.15 Uhr. Falls Sie keine Tickets mehr bekommen, können Sie die Spiele live auf SRF zwei oder bei uns im Liveticker mit Stream verfolgen.