Riesenslalom in Adelboden Endlich: Odermatt beschert uns den ersten Schweizer Riesen-Sieg am Chuenisbärgli seit 2008 Marco Odermatt hält dem Druck stand und verteidigt seine Führung aus dem 1. Lauf. Der 24-jährige Nidwaldner löst damit endlich Marc Berthod ab, der als letzter Schweizer im Berner Oberland triumphieren konnte.

Marco Odermatt führt nach dem 1. Lauf in Adelboden. Die Zeichen für Schweizer Festspiele am Samstag im Berner Oberland stehen gut. Keystone

Marco Odermatt ist im Riesenslalom der grosse Dominator. Drei von vier Rennen in dieser Disziplin entschied er in dieser Saison bereits für sich, fuhr ein weiteres Mal auf den 2. Rang. Im 1. Lauf in Adelboden knüpft er ungehindert an diese Erfolgsserie an. Der 24-jährige Nidwaldner liegt nach Halbzeit am Chuenisbärgli in Führung. Er hat damit die besten Voraussetzungen, um Marc Berthod, der 2008 letztmals als Schweizer im Berner Oberland triumphieren konnte, endlich abzulösen.

Im bislang schwierigsten Rennen der Saison bekundet Odermatt im Mittelteil noch leichte Mühe, fährt im Zielhang danach unwiderstehlich und distanziert den Franzosen Alexis Pinturault um 31 Hundertstel. Odermatt nach dem 1. Lauf zu SRF: «Es ist eines der strengsten Rennen, das ich jemals gefahren bin. Es ist sehr unruhig, es dreht extrem und man sieht zusätzlich noch sehr wenig. Ich hatte auf der Strecke eigentlich kein gutes Gefühl. Super, dass mir der Zielhang gut gelungen ist.»

Zuschauer wieder im Zielhang

Nachdem das Rennen im vergangenen Jahr pandemiebedingt ohne Zuschauer ausgetragen werden musste, kehrt am Samstag auch das Ambiente am Chuenisbärgli unter Einhaltung von 3G wieder zurück. «Die Stimmung war mega geil», sagt Marco Odermatt dazu.

Hoffnungen auf das Podest dürfen sich in Adelboden mit Loïc Meillard und Justin Murisier noch zwei weitere Schweizer machen. Die beiden liegen zeitgleich auf dem 6. Zwischenrang und weisen auf das Treppchen einen Rückstand von 88 Hundertstel ein.

Wie schwierig der Hang zu befahren ist, zeigt die Anzahl der Athleten, die das Ziel nicht erreicht haben. Gleich 23 Fahrer scheiden aus. Die Ziellinie überquert und für den 2. Lauf qualifiziert haben sich mit Gino Caviezel (17.), Cedric Noger (26.) und Daniele Sette (30.) noch weitere Schweizer. Die Entscheidung in Adelboden fällt ab 13.30 Uhr im 2. Durchgang. (gav)