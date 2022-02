Rekurs gutgeheissen Fanny Smith erbt die Bronzemedaille! Doch ein Fragezeichen bleibt Fanny Smith gewinnt nachträglich doch noch die olympische Bronzemedaille. Der Rekurs von Swiss Ski war erfolgreich. Doch die Deutschen prüfen nun rechtliche Schritte. Die Skicrosserin muss sich also noch in der Geduld üben.

Hatte kein Verständnis für den Entscheid nach dem Rennen in Peking: Fanny Smith. Keystone

Fanny Smith gewinnt nachträglich die olympische Bronzemedaille. Nachdem der Schweizer Skicrosserin das Edelmetall nach dem Rennen in China entzogen wurde, wurde der eingereichte Rekurs von Swiss Ski am Samstag gutgeheissen. Ein Happy-End also für Smith? Ganz in Stein gemeisselt ist der Entscheid jedoch noch nicht.

Es waren schwierige Stunden und Tage für Fanny Smith nach dem Jury-Entscheid am 17. Februar. Der Westschweizerin wurde nach dem Rennen in Peking die Bronzemedaille aberkannt. Nach minutenlangem Studium der Videobilder entschied die Jury Smith zu disqualifizieren und zurückzuversetzen. Die 29-Jährige habe die Deutsche Athletin behindert. Daniela Maier erbte schliesslich Bronze.

Fanny Smith und Swiss Ski akzeptierten den Entscheid nicht und legten Rekurs ein. «Wir hatten stundenlange Diskussionen nach der verhängten Sanktion», sagte Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann gegenüber SRF. «Im Sinne der Athletin haben wir uns entschieden, sie zu unterstützen.» Beim Weltskiverband FIS gibt es eine Kommission für solche Angelegenheiten. «Als wir dies in Erfahrung bringen konnten, haben wir den Rekurs sauber vorbereitet», erklärte Lehmann.

Am Samstag folgte schliesslich die freudige Botschaft. Die Rekurskommission der FIS habe den Rekurs von Swiss Ski gegen den Ausgang des Skicross-Finals an den Winterspielen stattgegeben und das Ergebnis angepasst. Somit gewinnt Fanny Smith die Bronzemedaille, Daniela Maier geht leer aus. Lehmann zeigte sich erfreut: «Der Entscheid ist unserer Meinung nach absolut richtig. Es ist eine Genugtuung und wir freuen uns vor allem für Fanny.»

Lehmann hegt keinen Groll

Skicross sei noch immer eine junge Sportart. «Das sind wachsende Systeme. Da kann man sich noch in verschiedenen Bereichen weiterentwickeln», meinte Lehmann und sagte weiter: «Einen Entscheid unmittelbar nach dem Rennen zu Fällen, war schwierig für die Jury. Ich möchte niemandem einen Vorwurf machen. Dass man dann im Nachgang auf den Entscheid zurückkommen kann, zeigt Grösse», so der Präsident.

Ist erleichtert über den Entscheid: Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann. Keystone

Die Leidtragende in diesem Ganzen hin und her ist nun die Deutsche Athletin. «Es tut mir leid für Daniela. Am besten kriegen beide eine Bronzemedaille, dann könnten alle ihr Gesicht wahren.» Ob das Internationale Olympische Komitee (IOC) dem Wunsch von Lehmann nachkommt, ist noch unklar.

Überrascht und enttäuscht zeigte man sich am Sonntag im deutschen Lager. «Ich bin von der neuen Situation ehrlich gesagt überrascht und auch gespannt, was nach dem stattgegebenen Einspruch nun passiert», sagte die 25-jährige Maier. Sie erlebe so eine Situation zum ersten Mal und werde zusammen mit dem Deutschen Skiverband (DSV) und dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) nun juristische Mittel prüfen. «Wir wollen das nicht hinnehmen», sagte ein Sprecher des DSV auf Anfrage der Presse-Agentur DPA. Das IOC wird die Situation prüfen, sobald alle Einsprachen abgeschlossen sind.

Für Fanny Smith wäre der Gewinn der olympischen Bronzemedaille nach ihrem Sturz im Januar eine Genugtuung. Die 29-Jährige erhielt die Diagnose Knochenprellung. Physiotherapie, Akupunktur, Kraft- und Mentaltraining warteten auf die Waadtländerin. Peking rückte in weite Ferne. Nun scheint sich der Aufwand für Smith gelohnt zu haben. «Ich bin natürlich erleichtert über diesen Entscheid. Denn ich war stets überzeugt, dass ich keinen Fehler gemacht habe», sagte sie. «Gleichzeitig schmerzt es mich aber für Daniela, welche nun die Leidtragende der Situation ist.»

15 Medaillen – Ziel erreicht

Aus den bislang 14 Medaillen werden nun deren 15 – gleich viele wie bei den Winterspielen in Calgary 1988 und Pyeongchang 2018. Damit hat die Schweiz ihr selbst gestecktes Ziel nun auch effektiv erreicht. Konkret haben die Schweizer Athletinnen und Athleten in Peking sieben goldene, zwei silberne und sechs bronzene Medaillen gesammelt.