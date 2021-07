Presseschau «Sie haben die Mannschaft und die Bevölkerung zusammengebracht» Die Schweizer Medienlandschaft ist einen Tag nach dem denkbar knappen Ausscheiden an der EM gegen Spanien voll des Lobes für eine mitreissende Nati, die das Land begeistert und geeint hat.

Bedrückte Schweizer Spieler nach dem EM-Out im Penaltyschiessen gegen Spanien. Keystone

Trotz aller Enttäuschung: In der Schweizer Presse überwiegt einen Tag nach dem bitteren EM-Aus gegen Spanien der Stolz auf die Nati. Die NZZ huldigt eine «generöse Leistung»: «Sie verloren nie den Glauben, nahmen das Spiel an und belohnten sich mit dem Ausgleich von Xherdan Shaqiri, den Remo Freuler vorbereitet hatte. Am Ende aber waren nur Tränen.» Die Zürcher führen in einem Kommentar aus, die Art und Weise, wie die Schweizer aus dem Turnier gingen, werde noch einige Zeit in Erinnerung bleiben, «diese Wehrhaftigkeit, mit der sie sich in Unterzahl gegen Spanien wehrten».

Le Temps beschreibt den Viertelfinal gegen Spanien als ein Wechselbad der Gefühle: «von der Machtlosigkeit zu Beginn des Spiels bis zur Verzweiflung am Ende, über die Frustration über das Eigentor durch Denis Zakaria und die Resignation. Dann wieder Hoffnung in der zweiten Halbzeit, die Befreiung durch den Treffer von Xherdan Shaqiri, die Wut über den Platzverweis gegen Remo Freuler, das Leiden bis zum Schluss.» Die Westschweizer loben die Nati für ihre Werte wie «Opfergeist» und «Solidarität».

«Diese Mannschaft hat uns stolz gemacht», findet La Liberté, die der Nati attestiert, die «schönste Seite Schweizer Fussballgeschichte geschrieben» zu haben. Die Freiburger Tageszeitung führt anerkennend aus: «Sie hat uns zum Beben gebracht, uns eine verrückte Woche lang Freude bereitet. Nur ein Wort: danke.»

Die EM als verbindendes Element

«Was wir an der Europameisterschaft 2021 mit dieser Mannschaft erleben, ist grossartig», schwärmt der Tages-Anzeiger am Samstag. Gemäss einem Kommentar zeigte die Schweizer Nati bei der Euro die besten Leistungen, die «der Schweizer Fussball seit Jahrzehnten erlebt hat». «Sie haben die Mannschaft und die Bevölkerung zusammengebracht, wie das lange nicht mehr der Fall gewesen ist», befindet der «Tagi» am Samstag. Keiner habe sich mehr gekümmert, wer welchen Hintergrund hat, wer Secondo ist oder «Schweizer-Schweizer», wie das Granit Xhaka einmal formuliert habe.

Ähnlich argumentiert der Blick, der in der Fussball-EM «die letzte kollektive Ekstase» erkennt und sie als verbindendes Element einer zunehmend individualisierten Gesellschaft stilisiert. «Der Match ist der letzte Event, den wir zur gleichen Zeit erleben, und das letzte Thema, über das die ganze Nation tagelang redet.»

Die Schaffhauser Nachrichten ziehen Parallelen zum deutschen «Sommermärchen» an der WM 2006, als sich das in Euphorie versetzte Land während vier Turnierwochen geschlossen hinter die Nationalmannschaft stellte, und konstatieren 2021 in der Schweiz eine ähnliche Begeisterung: «Mit den Schweizer Siegen gab es erstmals einen altersübergreifenden und unverfänglichen Grund, sich von Herzen zu freuen.» Diesem «EM-Sog» seien dabei auch solche verfallen, «die nur um des gemeinschaftlichen Erlebnisses wegen an der Feier, den Hupkonzerten und der Bierdusche teilgenommen haben».