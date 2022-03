Paralympics Wundersamer Aufstieg: Chinas Medaillenregen macht stutzig Das Gastgeberland dominiert den paralympischen Medaillenspiegel nach Belieben. Der Erfolg basiert auf mehreren Faktoren. Doch es gibt auch Fragen, Zweifel – und Kritik.

Im Snowboard-Cross der Männer ging ein gesamter Medaillensatz an China. Keystone

Das Grossmachtanspruch Chinas hat auch den paralympischen Wintersport erreicht. Das Reich der Mitte frönt einer eindrücklichen Dominanz im Medaillenspiegel: 14-mal gab es Gold, 14-mal Silber und 19-mal Bronze. Stolze 47 Medaillen – die auf dem zweiten Rang klassierte Delegation, ausgerechnet jene aus der kriegsgebeutelten Ukraine, liegt mit bloss 25 Medaillen abgeschlagen zurück. Der Sieg ist China kurz vor Ende der Heim-Paralympics nicht mehr zu nehmen, bloss 16 Entscheidungen stehen noch aus. Die Schweiz hat dank dem Walliser Théo Gmür bis anhin eine Bronzemedaille in der Abfahrt vorzuweisen.

Ein solche Leistungsexplosion ruft fast unweigerlich Fragen hervor. Zur Einordnung: 2018 in Pyeongchang hatte China bloss ein einziges Mal Edelmetall gewonnen, Gold im Curling. Innert vier Jahren vom stillen Mitläufer zum eindrucksvollen Dominator – ein wundersamer Aufstieg.

Dass er nicht ausschliesslich auf den Heimvorteil zurückzuführen ist, dürfte klar sein. Zum chinesischen Erfolg trägt vielmehr ein Gemisch mehrerer Faktoren bei: Zum einen fehlen die infolge der Invasion in die Ukraine ausgeschlossenen russischen Athletinnen und Athleten, zum anderen hatte China in jüngerer Vergangenheit viel europäisches Trainer-Knowhow akquiriert. Auch konnten die chinesischen Sportlerinnen und Sportler die heimischen Wettkampfstätten schon länger testen. Doch das allein vermag als Erklärung des Phänomens nicht recht zu überzeugen.

Intransparente Klasseneinteilung sorgt für Kritik

«Man konnte damit rechnen. Dass es nun so massiv ist, erstaunt jedoch schon», äussert sich der Schweizer Chef de Mission vergleichsweise verhalten zum Höhenflug der neuen Wintersport-Grossmacht, der schon kurz zuvor an den Olympischen Winterspielen im Medaillenspiegel ein beträchtlicher Satz nach vorne gelungen war. In etwas forschere Worte kleidet Karl Quade, Chef de Mission der paralympischen Delegation Deutschlands, sein Erstaunen darüber, «wie das zustande kommt. Die Chinesinnen und Chinesen waren lange nicht gesehen, tauchen hier plötzlich in dieser Form auf.»

Er schiebt vorsichtige Kritik an der Klasseneinteilung nach, welche die Teilnehmer und Teilnehmerinnen gemäss dem Grad der Behinderung verschiedenen Startklassen zuweist. «Ich will nicht sagen, dass die nicht Skifahren können und es nur an der Klassifizierung liegt», führt Quade aus, «aber man muss schon bei der Klassifizierung auf der richtigen Seite der Klassen sein, um vorne rein zu fahren.»

Matthias Berg, ehemaliger Para-Athlet und heutiger ZDF-Experte, äussert seine Zweifel indes weitaus unverhohlener – und spricht in diesem Zusammenhang von «Klassifizierungsdoping». Beim Anblick vieler Bilder gebe es die Frage, «ob die in der richtigen Klasse sind». Und Friedhelm Julius Beucher, Präsident des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) attestiert den Paralympics «einen faden Beigeschmack».

Tatsächlich mehrt sich der Unmut über die intransparent erfolgte Klasseneinteilung, die im Normalfall auch auf Vorleistungen in internationalen Wettkämpfen fusst. Im Zuge der wegen der Corona-Pandemie verhängten Ausreisesperre ihres Landes waren chinesische Athletinnen und Athleten den Wettbewerben jedoch weitgehend ferngeblieben.