Nations League Gruppenauslosung: Die Schweiz trifft in der Nations League auf Spanien, Portugal und Tschechien Die Nati bekommt es im kommenden Jahr mit erwartet hochstehenden Gegnern zu tun. Spanien und Portugal dürften der Schweiz noch in Erinnerung sein.

Die Trophäe der Nations League. In diesem Jahr ging sie an Frankreich. Keystone

Die Schweiz trifft in der Gruppenphase der Nations League auf Spanien, Portugal und Tschechien. Dies ergab die Gruppenauslosung, die am Donnerstagabend am Uefa-Hauptsitz in Nyon (VD) stattfand. Auf die Nati, die der höchsten Liga A angehört, warten in Gruppe A2 damit erwartet hochkarätige Gegner.

Schon bei der letzten Ausgabe hatte die Schweiz gegen Spanien gespielt. An Portugal dürften zudem noch schmerzliche Erinnerungen bestehen, war die Nati bei der ersten Durchführung des Turniers doch durch eine 1:3-Niederlage im Halbfinal am späteren Sieger gescheitert.

Die Schweiz befand sich gemeinsam mit England, Polen und Kroatien im Lostopf 3. Diese Gruppengegner waren für die Nati mithin schon im Vorhinein ausgeschlossen gewesen.

Neuauflage des EM-Endspiels

In Gruppe A3 kommt es derweil zur Neuauflage des EM-Halbfinals zwischen Italien und England. Die beiden Teams treffen zudem auf Deutschland und Ungarn. Der amtierende Titelverteidiger Frankreich, der sich im Oktober durch einen 2:1-Finalsieg gegen Spanien zum Sieger gekrönt hatte, bekommt es in Gruppe A1 mit Kroatien, Dänemark sowie Österreich zu tun.

Die neue Ausgabe der Nations League beginnt im kommenden Juni. Jedes Team spielt innerhalb der gelosten Gruppe zweimal gegeneinander. Die vier Gruppensieger qualifizieren sich für das Finalturnier, das im Frühsommer 2023 vonstattengeht. Die Gruppenletzten steigen in Liga B ab.