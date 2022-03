National League Der HCD will noch nicht in die Ferien – Meister EVZ steht im Halbfinal: die 19 Tore im Video Der HC Davos siegt erstmals im Playoff-Viertelfinal und möchte noch nicht in die Ferien. Der amtierende Meister steht als Halbfinalist fest. Die Playoff-Viertelfinals im Überblick.

Die Davoser können den Kopf nochmals aus der Schlinge ziehen und das Saisonende abwenden. Der HCD erarbeitete sich den Führungstreffer richtiggehend. Matej Stransky konnte im dritten Anlauf den Puck ins Gehäuse stochern. Das 2. Drittel startete ruppig. HCD-Verteidiger Magnus Nygren fuhr mit einem Check gegen den Kopf Sandro Forrer über den Haufen. Weil die Lakers in der fünfminütigen Überzahl nicht reüssieren konnten und auch noch am Pfosten scheiterten, blieb es bei der knappen Führung des Heimteams. Im Schlussabschnitt liess das Heimteam nichts mehr anbrennen. Jesse Zgraggen (53.) sorgte für die Entscheidung.

Video: TV24 / Mysports

Nachdem die Lions einen 0:2-Rückstand in der Serie wettmachen konnten, war das Momentum definitiv aufseiten der Zürcher. Garett Roe konnte den Schwung kurz vor der Sirene des ersten Abschnitts mitnehmen und die Zürcher in Front bringen. Im Mitteldrittel agierte das Heimteam phlegmatisch und stellte unverständlicherweise auf Verwaltungsmodus. Die Gäste bestraften die Lions dafür und drehten die Partie. Ein Aufbäumen des ZSC war in den letzten 20 Minuten nicht erkennbar. Fabio Hofer brachte die Scheibe 41 Sekunden vor Schluss im leeren Tor unter.

Video: TV24 / Mysports

Die Luganesi standen bereits vor Spielbeginn mit dem Rücken zur Wand. Dieser Umstand hemmte die Tessiner. Sie mussten schon nach fünf Minuten einem Rückstand hinterherrennen. Die Möglichkeit auf die Reaktion bot sich in doppelter Überzahl, doch die Zuger blieben schadlos, konnten im Anschluss ihrerseits mit fünf gegen drei auf dem Eis agieren. Niklas Hansson (17.) und Marco Müller (18.) machten es besser, stellten bereits im Startdrittel auf 3:0 für den EVZ. Auch ein Torhüterwechsel noch vor Beginn des Mitteldrittels brachte bei den Bianconeri vorerst nicht die gewünschte Wirkung. Der Widerstand des Heimteams schien gebrochen, mussten mit einem 0:5 nach 40 Minuten in die Kabine. Im 3. Drittel wurde es plötzlich nochmals spannend, doch die Hypothek war für Lugano zu gross. Der amtierende Meister steht damit als erster Halbfinalist fest.

Video: TV 24 / Mysports

Die bisherigen drei Partien zwischen den Teams waren stets eng. So verwunderte es nicht, dass im Startabschnitt vor allem die defensive Stabilität Priorität genoss. Im zweiten Abschnitt war dafür einiges los. Mit einem Doppelschlag gingen die Fribourger in Führung. Kurios war vor allem der Treffer von Sandro Schmid (26.): Nach einem Schuss von der blauen Linie lenkte der Stürmer die Scheibe mit dem Schlittschuh ins Tor ab. Nicht minder kurios der Anschlusstreffer der Lausanner: der eben genannte Schmid spielte von der eigenen Grundlinie einen Pass aufs Tor, der via Goalie Reto Berra im eigenen Tor landete. Die Gäste zeigten sich davon wenig beeindruckt. Andrei Bykov (34.) netzte in Unterzahl ein und Mauro Jörg (37.) sorgte vor dem letzten Abschnitt für klare Verhältnisse.