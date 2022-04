Nach Europa-League-Aus Zehntausende Frankfurt-Fans feiern im Camp Nou – zum Ärger des Barcelona-Vorstands Laut dem Barcelona-Vorstand wurden bei der Begegnung gegen Frankfurt zu viele Gästefans ins Stadion gelassen. Laporta zeigt sich entsetzt über die Situation.

Frankfurt feiert in Barcelona vor zehntausenden Fans.

Dunkle Wolken schweben derzeit über der katalanischen Hauptstadt. Am Donnerstagabend verlor der FC Barcelona das Rückspiel im Viertelfinal der Europa League gegen die Eintracht aus Frankfurt mit 2:3, nachdem das Hinspiel in Hessen 1:1 endete.

Schon vor der Partie sorgten die rund 30 000 mitgereisten Fans aus Frankfurt in Barcelona für ein Fest. Am Nachmittag kursierten Fotos durch das Internet, wie Frankfurt-Präsident Peter Fischer mit tausenden Menschen am Placa de Catalunya Bier trank, für Fotos posierte und sich auf die Partie einstimmte. Die Feierlaune liess er sich nach dem Sieg nicht nehmen und rief zur Party auf: «Heute ist ganz Barcelona in Frankfurter Hand. Heute feiern wir die grösste Party, die diese Stadt jemals gesehen hat.»

Der Präsident von Eintracht Frankfurt, Peter Fischer, umringt von Fans auf der Plaça de Catalunya in Barcelona. Ob er der Aufforderung „Peter gibt einen aus“ nachkommt, ist noch ungeklärt. #FCBSGE pic.twitter.com/TKoKs6J6c1 — Deutschlandfunk Sport (@DLF_Sport) April 14, 2022

Die 25 000 Frankfurt-Fans im Camp Nou sorgten für eine grandiose Stimmung an diesem Europa-League-Abend. Zur Empörung der Katalanen, deren Fans das Stadion nach der Halbzeitpause für rund 10 Minuten aus Protest gegen die Gästefans verliessen. «Ein Planungsfehler. Die Spieler und ich wollen auch wissen, wie es dazu kam. Wir mussten in Frankfurt durch die Hölle. Und die haben sich hier gefühlt wie Zuhause», sagte Barca-Coach Xavi im RTL-Interview nach der Partie. «Es war wie ein Finalspiel, bei dem die eine Hälfte der Fans für das eine und die andere Hälfte für das andere Team sei. Es war eine grosse Hilfe für Frankfurt.».

Kreative Beschaffungsmethoden

Doch wie kamen die zusätzlichen 20 000 Frankfurt-Anhänger ins Stadion? Bereits vor zwei Wochen hatte die Eintracht berichtet, dass es neben der 5000 Tickets, die ihnen im Gästesektor zustehen, bis zu 9000 Tickets im Stadion verteilt gibt, die man über Barcelona online kaufen kann. Ein Grossteil der Fans war so zuversichtlich, dass sie sogar ohne Tickets anreisten.

30,000 Eintracht Frankfurt fans marching through Barcelona on their way to the Camp Nou. All in white.



What a sight. #SGE #FCBSGE pic.twitter.com/OXw6Vunm75 — Felix Tamsut (@ftamsut) April 14, 2022

Die meisten Frankfurter sicherten sich die Tickets ins Camp Nou wohl über Drittanbieter wie Reiseveranstalter oder über Privatpersonen, die ihre Tickets zu hohen Preisen abgaben. Ausserdem nutzten sie ausländische Kreditkarten und verschleierte IP-Adressen, um an Tickets zu kommen. Eine Gewissheit über die Methoden der Ticketbeschaffung gibt es aber nicht.

Entsetzt über die Lage im Stadion zeigte sich auch Barcelona-Präsident Joan Laporta, der sich nach dem Spiel äusserte: «Was auf der Tribüne passiert ist, ist eine Schande, die nicht mehr passieren darf. Wir werden Massnahmen ergreifen und sie erklären. Heute habe ich mich geschämt.».

Die Eintracht hingegen schützt seine Anhänger. Frankfurt-Vorstandssprecher Axel Hellmann hatte in der Nacht auf Freitag eine Erklärung für das Geschehene parat: «Unsere Fans sind am kreativsten, sich auf allen Wegen Tickets zu besorgen. Das war so und wird immer so sein. Es war so, dass unsere Fans über alle Kanäle Tickets besorgt haben – bis zu dem Moment vor dem Spiel. Das kannst du als Verein nicht erkennen.».

Das Camp Nou beim Spiel Barcelona gegen Frankfurt.....das in weiß sind übrigens Frankfurt Fans! #krass #FCBSGE pic.twitter.com/PxMk8yxU5t — R0bRakete (@R0bRakete) April 14, 2022

In weniger als zwei Wochen gastiert die Eintracht bei West Ham zum Hinspiel des Halbfinals. Auch im Londoner Olympiastadion werden wohl zehntausende Fans dabei sein, um Frankfurt anzutreiben. Hellmann prognostiziert: «Ich erwarte dort eine Adler-Invasion.».