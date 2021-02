MÄNNER-KOMBINATION Starker Meillard als Sechster mit Medaillenchancen – Crawford überraschend Schnellster Loïc Meillard erarbeitet sich mit Rang 6 im Super-G eine gute Ausgangslage für den Slalom, hinter ihm lauern zwei weitere Schweizer. Gänzlich unerwartet ist James Crawford der Gejagte.

Loïc Meillard ist die Schweizer Medaillenhoffnung in der Kombination. Im Super-G fährt er auf den 6. Platz. Keystone

Bei den Schweizern heisst der Trumpf in der Kombination Loïc Meillard. Der 24-Jährige hat seine Stärken im Slalom, seit kurzem überzeugt der Walliser aber auch mit guten Resultaten im Super-G. Beste Voraussetzungen also für die Medaillenjagd.

Mit dem Selbstverständnis eines Favoriten eröffnet Meillard das Speedrennen. Er legt eine technisch einwandfreie Fahrt hin, dann und wann entsteht der Eindruck, dass noch ein wenig mehr Tempo möglich wäre. Am Ende reicht es für Rang 6, weil andere schneller sind: die Österreicher Kriechmayr, Mayer, Schwarz, der Franzose Pinturault - und allen voran James Crawford.

Kanadische Poleposition, Pinturault und ein österreichisches Trio lauern

Als 32. gestartet schiebt sich der Kanadier sensationell und völlig überraschend an die Spitze. Bis dahin hatte es nach einer Führung für Alexis Pinturault ausgesehen. Pinturault, der amtierende Kombinations-Weltmeister, bewies bereits am letzten Donnerstag mit Bronze beim Super-G, dass er auch in der Speeddisziplin zu den Besten der Besten gehört. Als Zweiter gilt er noch immer als einer der ersten Anwärter auf Gold.

Die Plätze dahinter sind dem österreichischen Team vorbehalten. Vincent Kriechmayr verliert 30 Hundertstel auf Crawford und wird Dritter, Rang 4 sichert sich Matthias Mayer. Marco Schwarz nimmt den Slalom als Fünfter in Angriff.

Luca Aerni gelingt im Super-G eine ausgezeichnete Leistung, obwohl die Speeddisziplin nicht zu seinen Vorlieben zählt. Keystone

Zweitschnellster Schweizer im Super-G ist Luca Aerni. Den Emmentaler dürften im Vorfeld nur die wenigsten auf der Rechnung gehabt haben, doch das kümmert Aerni nicht im Geringsten. Eine blitzsaubere Fahrt mit viel Speed beschert dem Kombinations-Weltmeister von 2017 Rang 7. Die Vorfreude auf den Nachmittag dürfte gross sein: Der Slalom gehört zu den Paradedisziplinen Aernis.

Im Tableau gleich hinter Aerni klassiert sich Gino Caviezel. Der Bündner startet angriffig und risikofreudig, ist zwischenzeitlich gar Schnellster, dann aber verliert er den Schwung allmählich, so dass es nicht für einen Platz ganz vorne reicht. Als Achter bewahrt sich Caviezel aber seine Aussenseiterchance. Justin Murisier wird 20.

Am Nachmittag werden mit dem Slalom ab 15.20 Uhr die Medaillen verteilt.

Update folgt ...