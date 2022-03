Odermatt über die Übergabe am Sonntag

«Es war wunderschön, die grosse Kristallkugel in den Händen zu halten. Die Explosion an Emotionen wie in Adelboden war es aber nicht. Man gewinnt den Gesamt-Weltcup über die ganze Saison Schritt für Schritt, deswegen war es irgendwie auch ein komisches Gefühl.»