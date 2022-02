Langlauf Starke Nadine Fähndrich verpasst die Medaillenränge knapp Die Luzerner Langläuferin schrammt im Sprint nur hauchdünn am Exploit vorbei, landet nach einer eindrücklichen Tagesleistung auf Platz fünf. Jonna Sundling siegt diskussionslos.

Nadine Fähndrich verpasste das Podest nur knapp. Freshfocus

Die Schweizer Skilangläuferin Nadine Fähndrich hat die Krönung einer eindrücklichen Tagesleistung knapp verpasst. Die in Davos wohnhafte Luzernerin stiess im Sprint bis in den Final vor – und schnupperte bis zur Zielgeraden an einer Medaille. Im Schlussspurt musste sich die merklich erschöpfte 26-Jährige allerdings der späteren Silbergewinnerin Maja Dahlqvist aus Schweden sowie der US-amerikanischen Drittplatzierten Jesse Diggins geschlagen geben. Fähndrich fiel am Ende auf Platz fünf zurück und sicherte sich immerhin ein olympisches Diplom. Zum souveränen Sieg lief die Schwedin Jonna Sundling, die sich schon frühzeitig abgesetzt hatte.

Sie habe alles probiert, sagte die Innerschweizerin im Anschluss an das Rennen. «Am Schluss konnte ich einfach nicht mehr, aber ich kann mir grundsätzlich nicht viel vorwerfen. Die anderen waren einfach stärker.» Es sei halt leider «mega enttäuschend».

Die weiteren Schweizerinnen im Rennen, Laurien van der Graaff und Aline Meier, waren zuvor bereits im Viertelfinal ausgeschieden. Das gleiche Schicksal ereilte die Männer Valerio Grond und Jovian Hediger. (dur)