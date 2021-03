Langlauf Alexander Bolschunow gewinnt im Engadin – Dario Cologna in den Top 15 Dario Cologna wird im Heimrennen in Silvaplana 14. Den Sieg holt sich in eindrücklicher Manier der Russe Alexander Bolschunow.

Das Langlauf-Feld nach dem Start in Silvaplana. Keystone

(swe) Wohl niemand hätte Anfang Saison es für möglich gehalten, dass der Weltcup-Final der Langläufer im Engadin stattfinden würde. Für die Organisatoren des «Engadiners» ist dies so etwas wie ein Coup. Nachdem die Rennen in Oslo abgesagt worden waren, ergriffen die Organisatoren um Rennleiter und SRF-Experte Adriano Iseppi ihre Chance.

Für die Männer standen am Samstag in Silvaplana 15 Kilometer in der klassischen Technik auf dem Programm. Gleich neun Swiss-Ski-Athleten standen am Start. Am besten lief es erwartungsgemäss Dario Cologna. Der Lokalmatador zeigte einen starken Schlussspurt und wurde starker 14. Die weiteren Schweizer klassierten sich hinter den ersten 30.

Eine Klasse für sich war Alexander Bolschunow. Der Russe siegte 18 Sekunden vor Johannes Høsflot Klaebo aus Norwegen. Die Frauen beginnen ihr Rennen über 10 Kilometer um 15.30 Uhr.